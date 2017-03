Valtteri Bottas doit affronter cette saison un coéquipier bien plus redoutable que Felipe Massa en la personne de Lewis Hamilton. Le Finlandais sait que chacun le considère comme un numéro 2 d’ores et déjà, mais il a les clefs en main pour chasser cette mauvaise réputation sur la piste.

Lui-même considéré comme l’ancien numéro 2 de Sebastian Vettel chez Red Bull, Mark Webber met en garde Valtteri Bottas : il devra rapidement prouver qu’il n’est pas que le simple suivant de Hamilton.

« Valtteri sera considéré comme un faire-valoir, à moins qu’il n’engage le combat contre Lewis. »

« Felipe Massa et moi-même étions appelés des soi-disant numéros 2, même si nous avons réussi à jouer des titres jusqu’à la dernière course. Si Felipe avait gagné ce championnat pour Ferrari en 2008 au lieu de Lewis, et si j’avais gagné le championnat à Abu Dhabi en 2010 [au lieu de Vettel], alors nous n’aurions jamais été classés comme des numéros 2. »

L’Australien pense que Valtteri Bottas a tout de même une chance contre Lewis Hamilton s’il s’inspire de Nico Rosberg et de sa campagne de 2016…

« Lewis est vraiment rompu au combat et il sait comment réussir une campagne de bout en bout. Va-t-il aimer les ressources qu’il aura, va-t-il les utiliser à son avantage ? Bottas sera au-dessus de tout ça. Si Lewis ne veut pas travailler dur parce qu’il se repose simplement sur le fait de performer, alors Valtteri travaillera dur et apprendra. Il sera un peu comme Nico Rosberg pour ce qui est d’apprendre à se glisser dans la moindre ouverture pour être plus proche de Lewis. »