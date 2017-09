Ferrari n’a pas montré son vrai visage à Monza : telle était en tout cas l’assertion de Sebastian Vettel devant les Tifosi il y a deux semaines.

Dans la lignée de ses propos de Monza, le pilote de la Scuderia est apparu calme et confiant devant la presse ce jeudi, à Singapour.

« Je pense que Monza était sympathique grâce à son podium. Mais nous n’étions pas sur la plus haute marche, donc ce n’était pas sympathique non plus. J’ai une bonne confiance dans l’équipe et je sais qu’il y a beaucoup de bonnes choses qui vont arriver, donc je dirais, simplement, ‘We are coming !’. »

« Je n’étais pas furieux du tout à Monza, c’était formidable d’être sur le podium et de pouvoir ressentir la passion des fans. Après les qualifications du samedi, je pense que je suis bien revenu et étant donné notre rythme dimanche, je ne pense pas que nous aurions pu mieux faire. »

« Naturellement, si vous courez à l’avant, à domicile, devant vos fans, vous voulez gagner, et nous n’avons pas gagné, donc nous avons quelques bonnes raisons d’être un peu fâchés. Mais dans l’ensemble, je pense que nous devons aussi être honnêtes : cette saison a très bonne pour le moment, donc je pense qu’il y a beaucoup plus d’aspects positifs que négatifs. »

A Singapour, l’Allemand est le favori du week-end et pourrait ainsi reprendre la tête au championnat des pilotes.