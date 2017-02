C’est en Suède que Volvo Polestar a tenu cet après-midi une présentation de son nouveau trio de pilotes et de sa S60 version 2017. En effet, après une première saison réussie, le constructeur a décidé d’étendre son programme et y ajoute une voiture.

Thed Björk, auteur d’une très belle saison et récompensé par une victoire en 2016, conserve la confiance de ses dirigeants et sera le fer de lance de la marque scandinave pour la saison 2017 de WTCC.

"C’était un sentiment incroyable de gagner lors de notre première saison ensemble et ça a donné un grand coup de pouce à ma confiance en vue de cette nouvelle saison durant laquelle nous nous fixerons de plus grands objectifs" explique Thed Björk.

"Les essais d’intersaison ont été concluants et je n’ai jamais autant roulé avant une saison, je sens que nous sommes prêts pour viser les titres mondiaux. Je suis également heureux d’être rejoint par Nestor et Nicky qui sont tous les deux rapides et professionnels".

A ses côtés, l’Argentin Nestor Girolami a vraisemblablement convaincu Polestar Racing l’an dernier, lors de sa pige au Japon, puisqu’il disputera sa première saison complète dans la discipline. Un vrai test pour celui qui s’était montré rapidement au niveau à Motegi.

"Je suis très reconnaissant d’avoir une telle opportunité avec Polestar Cyan Racing" a déclaré Girolami. "Ma première course était prometteuse et je me sens déjà comme chez moi dans l’équipe. J’espère que tous ensemble, avec l’équipe, avec Thed et Nicky, nous arriverons à passer à l’étape supérieure".

Sans volant après le retrait soudain de Lada, Nicky Catsburg a trouvé grâce auprès de Volvo, le constructeur ayant rapidement pris contact avec lui pour envisager la saison 2017. Le plus régulier des anciens pilotes Lada sera un atout redoutable pour Volvo dans la quête des titres mondiaux.

"J’ai suivi les progrès de l’équipe de près l’an dernier et je suis très heureux de les rejoindre. Leurs résultats étaient impressionnants et je suis sûr que l’on pourra signer de meilleures performances pour atteindre nos objectifs communs" a déclaré Catsburg.

En effet, l’équipe a annoncé comme objectifs les deux couronnes mondiales, pilotes et constructeurs, comme objectif 2017 face à Honda et aux Citroën privées. Un objectif pas si fantaisiste quand on voit la courbe de progression de la S60 l’an dernier et en prenant en compte le travail effectué durant l’intersaison.