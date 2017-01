L’ancien pilote Tyrell, Ligier, McLaren et Ferrari, Stefan Johansson, garde toujours un œil avisé sur la Formule 1. Et, délié de tout engagement, n’a pas à tenir sa langue dans sa poche.

C’est ainsi qu’il a dit tout le mal qu’il pensait des circuits les plus modernes en F1, comme celui de Yas Marina – où il a par ailleurs roulé sur une LMP3, pour les 12 Heures du Golfe.

« C’est un autre circuit conçu par Tilke », lance-t-il. « Les infrastructures sont incroyables et visuellement, le circuit est impressionnant quand vous le voyez pour la première fois. Mais il n’est pas très intéressant à conduire. Il y a quatre virages à prendre en première vitesse, dix en deuxième vitesse et un en 3e, un en 4e et un en 5e. »

« Donc, le circuit est vraiment constitué de virages en 1ère et en 2e vitesse, à l’exception des virages 2 et 3 qui sont un peu délicats à bien négocier. Le reste est typique des circuits de F1 modernes, avec les mêmes vibreurs sur chaque virage. Et même s’ils ne sont certainement pas faciles à bien négocier, le circuit est un autre circuit technique où la performance de la voiture et la précision sont les facteurs-clefs pour faire un tour rapide. A aucun virage, vous ne devez retenir votre respiration et y aller franchement. »

« Et il y a trois chicanes construites sur un circuit qui a été conçu à partir d’une feuille blanche, ce qui est assez étrange quand vous pouvez choisir n’importe quelle combinaison de virages que vous souhaitez. Les chicanes ont été à l’origine inventées comme une sorte de dernier recours pour ralentir les voitures quand un circuit était soudainement jugé trop rapide pour certaines voitures. Quand vous commencez de zéro à concevoir un circuit moderne, il ne devrait pas y avoir de raison pour inclure des chicanes. C’est impressionnant… et c’est frustrant que cette tendance persiste sur presque chaque circuit moderne construit aujourd’hui. Pourquoi personne ne tente au moins de faire quelque chose de vraiment extraordinaire, quand on a l’opportunité de commencer d’une feuille blanche ? »