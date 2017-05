Après Felipe Massa hier, c’est au tour de Jacques Villeneuve aujourd’hui de se dire étonné par la forme impressionnante affichée par Ferrari en ce début de saison.

« Je dois admettre avoir été surpris » a confié l’ancien pilote Williams à propos de la Scuderia, qui, pour une fois, a parfaitement négocié un grand changement réglementaire en F1.

Le Canadien n’a pas été au bout de ses surprises le week-end dernier, puisqu’il s’est dit également surpris par la victoire de Valtteri Bottas, pourtant parti 3e à Sotchi.

« Je suis aussi prudent » tempère-t-il. « Sotchi est son circuit favori et il ne va pas détruire Hamilton sur chaque circuit comme cela. Je ne sais pas non plus s’il est psychologiquement préparé à se battre pour le championnat. »

La prochaine surprise potentielle de Jacques Villeneuve ? Elle arriverait si Red Bull parvenait à rattraper son retard – près de 1,5 seconde – à Barcelone. Même si Red Bull attend une version B de sa monoplace avec de nombreuses évolutions, le consultant de Canal + ne croit pas à un formidable come-back de l’écurie autrichienne.

« Ils sont trop loin. Ils pourront peut-être gagner une course ou deux s’ils sont chanceux, mais avec cette voiture, je ne les vois pas au niveau de Ferrari et de Mercedes. »

Parmi les pilotes Ferrari enfin, Villeneuve a fait un choix clair : il place Vettel devant Kimi Räikkönen, même s’il estime grandement le Finlandais.

« Mon favori pour le titre est Vettel. Ferrari fait un travail formidable et Seb peut gérer la pression. Räikkönen est remarquable et il est bien plus qu’un numéro 2. Cela me surprend que les gens soient si entêtés à ne pas le réaliser. La différence entre eux deux est d’un dixième au tour. Kimi Räikkönen est aussi le coéquipier parfait, qui ne crée jamais aucune tension dans l’équipe. »