Parmi les nombreux observateurs aguerris des tests de Barcelone, Jacques Villeneuve a pu se forger une idée plus concrète des changements de règlement au bord de la piste.

Même si, comme beaucoup, il s´est réjoui que le sport ait procédé à un pas en avant, il campe sur ses positions de toujours, en prônant le type de Formule 1 moins technologiques de l´époque où il pilotait lui-même.

Le Canadien livre ses premières impressions sur les nouvelles F1.

« Elles ont l´air rapide dans les virages, c´est bien » constate-t-il.

« On dirait que les pilotes peuvent y aller bien plus agressivement et les pneus y contribuent. C´est une bonne chose. Mais, en fin de compte, c´est toujours la même technologie. Les voitures sont trop lourdes. Et elles semblent être trop faciles à piloter. Tu perds la sensation qu´elles sont rapides, car tu ne vois pas que le pilote lutte avec la voiture. Mais c´est un bon pas en avant par rapport aux dernières années. »

Quant au débat sur la réduction possible des manœuvres de dépassements, Villeneuve a un avis très personnel sur la question.

« Je ne m´intéresse pas aux dépassements. Tu ne verras plus de manœuvres de dépassement. Mais qui cela dérange ? Tu dois seulement faire des comparaisons. Lorsque je faisais des courses et que nous arrivions aux tests, il y avait 20.000 personnes dans les tribunes. A Monza, 40.000 personnes – juste pour un test. Ce n´était même pas une course, il n´y avait pas de dépassements, rien. Il n´a jamais été question de doubler, mais bien de voir des voitures incroyables en piste, des voitures qui n´avaient l´air de ne pas venir de ce monde. »

Un autre point chagrine le champion du monde 1997, surtout par rapport à l´époque où il pilotait : le manque de bruit du moteur V6 turbo hybride.

« Ces moteurs n´ont pas de sens en Formule 1. La F1 n´est pas là pour donner le sentiment aux gens que la planète deviendra un meilleur endroit grâce à elle. Cela ne fait aucune différence. Ce n´est pas ce que la F1 doit représenter. La Formule 1 doit être extrême, folle, être comme un extraterrestre. Et elle ne l´est pas. Bien sûr c´est une belle technologie. Mais qui cela intéresse ? C´est très complexe et très cher, et cela sans raison. Nous avions un moteur 3 litres et nous avions presque 1000 chevaux, c´était il y a 15 ans. Aujourd´hui, les mêmes moteurs en auraient 1200. »