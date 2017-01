Jacques Villeneuve, après avoir un temps vertement critiqué l’inexpérience et le statut de pilote payant de Lance Stroll, a quelque peu changé de discours. Le champion du monde 1997 se veut désormais un peu plus conciliant envers son jeune compatriote. Mais il n’oublie pas pour autant que le futur pilote Williams a encore tout à prouver à la discipline.

« Il devra vraiment prouver ce dont il est capable, et plus encore, et Lance sait cela. C’est une attitude commune chez les gens : si vous avez de l’argent, vous n’avez pas de talent. Ce qui n’est pas vrai. Les deux ne sont pas liés. L’argent vous donne une opportunité, mais ensuite, cela dépend du bois dont vous êtes fait. »

« Bien sûr, quand vous progressez à travers les catégories tout en ayant de l’argent, vous avez les meilleures opportunités, ce qui est formidable, donc vous ne vous plantez pas. Mais vous ne souffrez pas autant dans certaines situations, et tout cet apprentissage, vous devez le faire en F1 plutôt que dans d’autres formules junior. »

Même si Lance Stroll n’a pas autant connu d’épreuves que ses futurs homologues en F1, sa pointe de vitesse est indéniablement au rendez-vous selon Jacques Villeneuve.

« Il est super rapide, très talentueux, et les peu de fois que je l’ai rencontré sur un circuit, l’an dernier, j’ai été très impressionné par son attitude. Il semblait avoir les bonnes dispositions mentales pour arriver à ses fins. Donc à présent, je suis tout à fait positif sur son potentiel. »