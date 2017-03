La progression de Mick Schumacher dans les catégories inférieures à la Formule 1 laisse penser que le fils du septuple champion du monde pourrait un jour suivre les traces de son père et de son oncle et arriver dans la discipline reine.

Un avenir que lui prédit Jacques Villeneuve, à condition qu’il puisse résister à la pression d’être le fils d’une légende, comme lui-même l’était avant son arrivée en F1.

« Je n’ai pas encore rencontré Mick mais je suis très curieux de le voir » a déclaré celui qui a lutté pour le titre contre Michael Schumacher il y a tout juste 20 ans.

« Nous sommes tous les deux fils de grands pilotes mais la pression est encore plus importante sur lui qu’elle ne l’était sur moi. Tout d’abord parce que son père a remporté de nombreux titres et que ça ne date pas d’il y a très longtemps ».

« Ensuite, c’est parce que les fans et les médias font l’amalgame et le voient comme un pilote pleinement qualifié et performant, mais il ne l’est pas encore, c’est une grande charge sur ses épaules » poursuit Villeneuve. A noter que le premier argument est discutable puisque le dernier titre de Michael Schumacher date d’il y a 12 ans, tandis que lorsque Jacques Villeneuve est arrivé en F1, le décès de son père remontait à 14 années.

Jacques Villeneuve se permet toutefois de donner un conseil à Mick Schumacher : « Il doit simplement faire ce qu’il peut pour réussir, s’il a la passion pour ce sport et qu’il sait gérer la pression, de nombreuses portes lui seront ouvertes ».