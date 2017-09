Jacques Villeneuve, le consultant de Canal +, a confié au site belge F1nal-lap ne pas être très impressionné par le niveau actuel des pilotes Toro Rosso.

Le champion du monde 1997 est particulièrement critique concernant Daniil Kvyat, qui avait pourtant bien lancé sa carrière en F1. Mais il n’épargne pas Carlos Sainz non plus.

"Kvyat, il a bien commencé et après il y a eu un mur. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé quand il est arrivé chez Red Bull. Psychologiquement, ça s’est très mal passé. Il a fait deux ou trois bonnes courses mais en prenant des risques hallucinants. Il a été très chanceux aussi, par exemple en Chine. Mais il prend de gros risques et on peut pas faire ça continuellement. Il a jeté les dés, il a fait un double 6, on sait bien toi et moi que ça ne sort pas souvent," confie-t-il.

"Après, il ne s’est pas adapté non plus chez Red bull. Donc, il s’est fait redescendre. Quand il est redescendu, ça lui a mis une claque mais il ne s’est pas relevé. Il n’est toujours pas au niveau de Sainz et en plus, il ne fait que des bêtises. Il perd des points sur son permis, et il se dit « on verra ça demain » et il continue comme avant. C’est un peu comme un gamin à l’école : on lui donne une punition et la semaine d’après il reprend la même punition et encore la même la semaine suivante…"

"Tout ce qu’il a pris comme sanctions, c’est mérité, il ne fait que des bêtises. Il y a une réglementation, ce n’est pas pour rien. Un pilote ne s’améliore que lorsqu’il est en face d’un miroir, il faut le mettre ce miroir. Kvyat, lui, il ne le met pas. Il sort de la voiture et dit « je n’ai rien fait de mal. » Comment tu veux t’améliorer comme ça ? Et c’est ce qui se passe : il ne s’améliore pas, il n’est pas meilleur qu’il l’était lors de ses premières courses chez Toro Rosso, il est au même niveau. Il ne se remet jamais en question. Il pense qu’il n’a rien à changer. Peut-être qu’il est autocritique, mais alors il cache bien, c’est pas du tout ce qu’il montre."

Et que reproche le Québécois à l’Espagnol, pourtant courtisé par des équipes comme Renault F1 et McLaren ?

"C’est la même chose. Il continue à mettre des coups de roues en ligne droite, c’est le même pilote que c’était il y a trois ou quatre ans. En plus, il va cracher sur Toro Rosso : « ah, la voiture n’est pas bonne…. Ah, je ne veux pas être dans cette équipe… » Je ne serais pas surpris si ces deux-là ne continuent pas trop longtemps dans la F1."

"Il y a Gasly qui arrive, il va prendre la place d’un des deux pilotes. La chance que Kvyat a, c’est que Red Bull a besoin d’un russe. Mais clairement, cette année, il ne mérite pas sa place. Ils l’ont gardé pour ses origines. C’est purement politique et médiatique. Quand tu regardes son début de saison, il n’y a aucune amélioration."

"Cette année, il n’a jamais rien montré parce que ce n’est jamais de sa faute, tout comme Sainz. Il y a zéro progrès. Il faut être capable de se remettre en question, c’est le seul moyen de progresser, parce que la F1 c’est fait pour les durs, pas pour les faciles. Il y a quelque chose qui les protège et on n’arrive pas à comprendre ce que c’est. Après, il y a d’autres russes qui arrivent, notamment en F2, qui cognent à la porte. C’est ça le vrai danger aujourd’hui pour Kvyat, je pense."