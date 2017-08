Avec le nouveau règlement technique de 2017, la F1 a fait des heureux. L’un d’entre eux est Jacques Villeneuve, pourtant connu pour sa tendance aux critiques acérées concernant le sport.

Pourtant, en cette période de mi-saison, le Canadien se dit comblé par tout ce qui a pu se passer depuis le Grand Prix d’Australie.

"C’est génial ! Génial, génial !" s’enthousiasme-t-il chez nos confrères allemands de Mortorsport-Magazin.

"C’est bien de voir que tu peux avoir un aussi bon spectacle en F1. Laisser les pilotes être de vrais compétiteurs. C’est vraiment un super début de saison. Nous voyons des émotions, différentes facettes chez les pilotes, on voit leurs personnalités ressortir. C’est tout simplement grandiose, c’est Hollywood !"

Mais pour le champion du monde 1997, le nouveau règlement 2017 n’est pas le seul responsable de ce vent de fraîcheur qui souffle sur la F1.

"Il y a deux aspects. Le premier, c’est que tu as deux écuries qui luttent pour le titre. Cela aide, car aucune des deux ne peut se relâcher. Puis, tu as le règlement – les voitures sont plus rapides. Cela joue beaucoup : elles sont plus difficiles à piloter et tu peux voir des grosses différences entre les pilotes – entre un bon pilote et un de niveau moyen – tu ne pouvais pas voir ces différences avant."

Villeneuve voit cependant encore une petite ombre au tableau.

"La seule chose, c’est qu’il y a toujours un problème avec les pneus. Lorsqu’il fait chaud et que nous avons une course comme en Hongrie, les pilotes ne peuvent pas aller à la limite et ils sont obligés d’aller plus lentement pour contrôler la température des pneus afin de les préserver de la dégradation. Ce n’est pas bien. Cela empêche le combat en piste. Mais c’est la seule chose qui ne va pas."