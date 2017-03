Jacques Villeneuve a tenu à défendre l’arrivée d’un nouveau sponsor chez Williams, les Canadiens de Bombardier.

Ce sponsoring a été critiqué dans la presse québécoise parce que Bombardier est une société en partie publique alors que Lance Stroll a déjà son baquet largement payé par son père, le milliardaire Lawrence Stroll.

"Un commanditaire canadien qui s’associe à un pilote canadien, que demander de mieux ?" rétorque le champion du monde 1997 au Journal de Montréal.

"Ça fait longtemps que des pilotes canadiens tentent de convaincre des commanditaires locaux pour les soutenir en sport automobile. Il faut saluer ce geste. Puis, qui sait, d’autres compagnies canadiennes seront portées à emboîter le pas à Bombardier. Ça pourrait avoir un effet ­d’entraînement."

"On ne peut critiquer cette compagnie de se servir de la F1. C’est une vitrine hors pair. Bombardier, c’est du haut de gamme et c’est international. Le lien avec la F1 est donc logique. Cette discipline parcourt le monde et les distances sont énormes. C’est un marché qui correspond à l’image de ­Bombarbier," ajoute Villeneuve.

Quant aux critiques venant de son propre pays, concernant l’utilisation de l’argent de Bombardier, elles ne sont pas justifiées selon Villeneuve

"C’est quoi le problème ? Une compagnie, ce qu’elle veut, ce sont des retombées financières, économiques et d’image. Puis, de toute façon, elle doit faire de la publicité d’une manière ou d’une autre. À cet égard, il n’y a pas meilleur véhicule publicitaire que la F1, surtout pour une compagnie spécialisée dans l’aviation comme Bombardier. Ce n’est pas un budget qui est rajouté. Il est déplacé dans différents domaines. Or, de choisir la F1 est très justifié. Cette compagnie a besoin d’une vision globale pour survivre. Tout le monde y gagne dans cette entente, même si on n’en connaît pas les modalités."

Bombardier ne figure que sur le casque de Stroll, pas sur celui de Massa ni sur les voitures, pour l’instant.

"Si ce n’est que le casque," conclut Villeneuve, "ça ne coûte pas cher, surtout pas pour une compagnie comme Bombardier. En fait, c’est ce qui est le moins dispendieux en F1. Si c’était sur la voiture, ça coûterait beaucoup plus cher."