Jacques Villeneuve, lui-même ancien champion du monde de F1 et ancien vainqueur des 500 Miles d’Indianapolis, ne comprend pas ceux qui critiquent Fernando Alonso. Le pilote espagnol a annoncé qu’il courrait aux 500 Miles d’Indianapolis cette année, au lieu de disputer le Grand Prix de Monaco comme prévu.

Alonso prend-t-il donc un risque inconsidéré en se rendant aux 500 Miles comme parfait rookie ? Tel n’est pas du tout l’avis du consultant canadien de Canal +.

« Ce qu’il fait montre qu’il est un vrai pilote. »

S’il y a des « vrais » pilotes, c’est qu’il en y aussi des « faux »… Et Jacques Villeneuve de nous mettre sur la piste pour les démasquer.

« Tout ce que vous devez faire, c’est écouter ce que les autres pilotes ont dit de cette décision. J’ai entendu Nico Hulkenberg et Romain Grosjean donner leur opinion à propos de ce que fait Alonso. Hulkenberg dit que c’est dangereux et qu’il ne le ferait pas, parce que ce qu’il a fait au Mans était différent. Cela ressemble à des excuses. Je pense qu’il y a deux classes de pilotes. Vous êtes soit un Alonso ou soit un Rosberg. Et Hulkenberg est un Rosberg. »

Jacques Villeneuve ne digère toujours pas que Nico Rosberg ait pris sa retraite après son titre de champion du monde l’an dernier – au lieu de lutter en piste pour défendre sa couronne.