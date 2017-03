Jacques Villeneuve avait défendu l’arrivée de Lance Stroll en Formule 1, arguant que son compatriote était prêt malgré son jeune âge. Toutefois, l’ancien champion du monde est revenu sur ses propos, à trois jours du premier Grand Prix de l’année.

"Il est intelligent et talentueux mais je suis désolé, à 18 ans, il est trop jeune pour la Formule 1" assène Villeneuve. "Ce que fait Williams est de la folie pure, Stroll a un style de pilotage sauvage et cela pourrait être dangereux".

Pour Villeneuve, Stroll devra impérativement s’appuyer sur l’expérience de son nouvel équipier afin d’éviter les gros pièges que ses grands débuts lui tendront forcément.

"Williams a besoin de Felipe, plus que jamais. J’imagine que Felipe sait déjà qu’il jouera le rôle d’instructeur pour Stroll" poursuit Villeneuve.

Rob Smedley a toutefois assuré que Williams laisserait du temps à sa jeune recrue pour s’adapter et se mettre au niveau, et Stroll est conscient que la tâche n’est pas aisée en cette saison qui marque le début d’une nouvelle ère.

"Je n’ai pas d’attentes pour la première course" a-t-il assuré. "Finir dans les points serait bien, mais je pense qu’il me faudra une demi-saison pour comprendre tous les rouages. Si c’est plus tôt, je signerai directement de bons résultats et j’en serai le premier heureux".