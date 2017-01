Alors qu’il gravit un à un les échelons le menant vers la Formule 1, Mick Schumacher attise de plus en plus de convoitises de la part de la discipline reine, à commencer par celles de Ferrari qui s’est récemment déclarée prête à lui dérouler le tapis rouge.

Et alors qu’il avait choisi le nom de sa mère, Betsch, à ses débuts, le fils du septuple champion du monde a choisi de reprendre le nom de son père depuis quelques mois. Un choix qui pourrait être un apport de pression difficile selon l’un des plus grands rivaux de la carrière de Michael Schumacher, Jacques Villeneuve, qui avait lui aussi ramené un nom lourd d’histoire et de sens en F1.

"Ce serait assez fou, c’est une époque différente de la mienne avec l’omniprésence des réseaux sociaux et du marketing qui prennent 10 fois plus de temps que le pilotage" analyse le Québécois. "Ce serait difficile pour lui, essentiellement parce que son père a été un multiple champion du monde il n’y a pas si longtemps. Ce serait un poids à porter mais s’il peut le faire mentalement, un grand nombre de portes s’ouvriront".

Mick Schumacher a réitéré sa volonté de devenir champion du monde encore récemment et Jacques Villeneuve pense que le fils de son ancien rival doit tout donner pour y parvenir, bien que la pression qu’il subira pourrait être plus difficile à supporter que ce qu’il prévoit.

"S’il est réellement passionné il doit tout tenter, mais il doit aussi comprendre ce que ça implique. Il y aura de nombreuses portes qui s’ouvriront, mais une fois qu’elles le seront elles pourront se fermer très vite, plus que pour d’autres pilotes. Tous les médias et les fans le scruteront de plus ou moins loin, comme un pilote expérimenté, alors qu’il ne le sera pas. C’est là que se fera la différence" conclut-il.