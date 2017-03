Réputé pour ne pas être un tendre observateur, Jacques Villeneuve, qui trouvait que la F1 n’était pas assez « extrême » par le passé, a pourtant eu des mots de félicitations pour le nouveau règlement entrant en vigueur de cette année. Le Canadien se félicite de voir arriver une F1 plus physique, plus exigeante pour les pilotes.

« Ce que j’ai vu pour le moment aux essais a été très positif. Les voitures ont l’air impressionnantes. La nouvelle F1 a l’air imposante, rude, donc c’est une très bonne étape. »

Les pneus Pirelli cette année seront également bien plus endurants, ce qui réjouit le champion du monde 1997 « C’était parfois un problème par le passé, quand les pilotes ne pouvaient pas être assez agressifs et attaquer sur les pneus » souligne Villeneuve. « Avec ces pneus, les pilotes peuvent en fait être plus agressifs, et jouer sur la piste, ce qui signifie moins d’arrêts aux stands. »

Enfin, le nouveau règlement devrait permettre de distinguer le bon grain de l’ivraie selon Villeneuve…

« Cela ne plaira pas à tout le monde, mais moins d’arrêts, cela signifie aussi une fenêtre moins étroite pour les stratégies, et une course plus compréhensible. Mais cela signifie aussi que les pilotes entreront maintenant dans un virage un peu de travers, sans détruire le pneu, et pourront donc toujours être agressifs. Donc ce devrait être bon pour les bons pilotes. »