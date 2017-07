Jacques Villeneuve n’a pas seulement refusé de revenir sur ses critiques sur Lance Stroll, il qualifie aussi les essais privés de Williams comme injustes.

Le jeune pilote de 18 ans bénéficie depuis l’an dernier d’un programme sur mesure, financé par son père, qui lui permet d’écumer les pistes du monde entier à bord d’une Williams de 2014.

Et le Canadien a même pu rouler à Austin, entre les Grands Prix du Canada et d’Azerbaïdjan.

"On contourne les règlements et ce n’est pas juste envers les autres pilotes. Avant de se présenter à Bakou, il est allé tourner à bord d’une Williams de l’année 2014 à Austin, au Texas. C’est le seul à avoir ce privilège grâce à l’argent. Il y a des limites à ce que l’argent peut acheter. Et ça, je ne suis pas seul à le penser," dit-il au Journal de Montréal.

Villeneuve lance aussi une autre critique : l’interaction de Stroll avec les médias.

"Vous m’avez dit que Williams avait refusé de vous accorder une entrevue téléphonique après son podium à Bakou. Je trouve cette situation inconcevable, surtout pour un média aussi important que Le Journal de Montréal. Moi je ne refusais jamais de telles demandes, même quand tout allait mal et que j’essuyais des critiques de toutes parts. L’entourage de Stroll devrait en être conscient."