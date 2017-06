Vettel mène actuellement le championnat du monde des pilotes avec une avance confortable de 25 points sur son rival Lewis Hamilton.

Même si le Britannique a décroché la pole à Montréal, Jacques Villeneuve pense déjà que c’est le pilote Ferrari qui va décrocher le titre de champion du monde 2017, ce qui sera sa 5e couronne.

La certitude de l’ancien pilote de Formule 1 est, selon lui, fondée.

"Parce que Vettel n’a aucune faiblesse et Ferrari a l’air, pour le moment, de ne pas en avoir non plus" constate-t-il.

"Il est le pilote le plus complet du plateau."

Le Canadien se montre moins enthousiaste concernant les dernières rumeurs et notamment le fait que la F1 garde la base des moteurs V6 turbo au-delà de 2020 (bi-turbo en 2021), alors que selon lui, elle devrait "les jeter à la poubelle".

Villeneuve plaide pour un retour des moteurs V8, V10 ou V12 "qui permettent d’y aller plein pot (sic)", et pour "quoi que ce soit qui soit nécessaire pour avoir de nouveau des vraies voitures de course en Formule 1".

"Ҫa doit être un sport extrême et un endroit pour les gladiateurs, et ça ne l’est plus maintenant, même avec ces nouvelles F1. Je ne serais pas surpris que les gens commencent à s’ennuyer si ça ne devient pas plus difficile encore," conclut-il.