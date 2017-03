La Belgique peut compter cette année sur un représentant titularisé pour la saison complète, Stoffel Vandoorne.

Le pilote McLaren Honda n’aura toutefois pas la partie facile avec une monoplace, et surtout un moteur Honda, en manque cruel de compétitivité.

Jacques Villeneuve a donc un conseil pour le Belge : se contenter de faire ce qui est possible, c’est-à-dire bien figurer face à Fernando Alonso. Et le battre si possible.

"Pour Stoffel, ce n’est pas évident, mais ce n’est rien de perdu non plus !" a-t-il déclaré à la RTBF.

"Tout ce qu’il a à faire, c’est battre Fernando Alonso. C’est quoi qu’il arrive mieux d’être dans une équipe comme McLaren que d’être à la maison à se tourner les pouces. Il est pilote professionnel, il ne doit pas amener de budget pour rouler, ce qui est rare de nos jours !"

"Il devrait en être très content. De plus, il a à ses côtés un pilote qui jouit d’une énorme valeur, un pilote à qui il peut se mesurer. En fonction du travail qu’il va effectuer "contre" Fernando Alonso, cela va lui donner toute sa valeur... ou non. S’il était associé à un autre jeune pilote qui arrive en F1, même avec des résultats moyens ou en battant son coéquipier, cela ne voudrait rien dire."