Jacques Villeneuve pense que Williams fait une bonne chose en laissant Valtteri Bottas rejoindre Mercedes, comme l’a clairement suggéré Claire Williams hier.

Le champion du monde 1997 voit en effet une équipe de Grove s’articuler au fur et à mesure autour de Lance Stroll et de son père, un milliardaire qui ne compte pas ses sous pour aider son fils, très talentueux.

"Pour moi c’est une bonne chose. De plus Williams retrouverait Felipe Massa, qui a beaucoup apporté à cette équipe avec son expérience et son approche. Bottas est un pilote qui a été géré par Toto Wolff de toute façon, donc ce transfert n’est pas trop surprenant," explique Villeneuve.

"Je pense de toute façon que l’avenir à moyen terme de Williams s’articule de toute façon autour de Lance Stroll. Et il lui faut un équipier aussi expérimenté que Felipe, qui ne craint pas de l’aider, pour qu’il progresse."

Quel succès prédire à Bottas chez Mercedes ? Tout dépendra de l’attitude de Lewis Hamilton selon Villeneuve.

"Lewis est un des favoris pour le titre cette année, sans aucun doute. Il a perdu le championnat en 2016 et je suis certain qu’il a eu du mal à le digérer. Il va revenir avec encore plus d’agressivité cette saison."

"Et tout dépendra alors des marques de respect qu’il aura, ou pas, pour Bottas. Parce que s’il ne respecte pas assez Bottas, il la jouera peut-être un peu trop cool. Tout va dépendre de la dynamique entre eux."