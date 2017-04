Remporter la Triple Couronne (Monaco F1, Indy 500 et 24 heures du Mans), tel est le défi ambitieux que s’est fixé Fernando Alonso.

L’Espagnol, qui a bien conscience qu’il est maintenant trop vieux pour s’attaquer au record de titres de Michael Schumacher, se cherche donc de nouveaux défis.

Déjà vainqueur du Grand Prix de Monaco, le pilote McLaren s’attaque cette année à Indianapolis. Il n’est pas impossible pour un débutant de gagner cette épreuve, Alexander Rossi l’a prouvé l’an dernier, mais cela reste tout de même bien compliqué. Tout comme remporter les 24 heures du Mans : il faut être dans la bonne voiture, la bonne année et compter sur la fiabilité.

Un seul pilote a donc réussi à gagner cette triple couronne : Graham Hill, le père de Damon, en 1972.

Cette définition de la « triple couronne » n’ayant aucune valeur officielle, elle peut faire l’objet de légères variantes. Ainsi, elle peut également consister en l’accomplissement du triplé Indianapolis 500, 24 Heures du Mans et championnat du monde de Formule 1. À ce jour, seul donc l’Anglais Graham Hill a réalisé l’exploit dans sa totalité (champion du monde en 1962 et 1968, 5 fois vainqueur à Monaco, vainqueur à Indianapolis en 1966 et au Mans en 1972).

En 1995, Mario Andretti était passé près de la triple couronne en terminant lui aussi deuxième au Mans.

Le Canadien Jacques Villeneuve, vainqueur de l’Indy 500 en 1995, champion du monde de F1 en 1997, et membre du programme Peugeot 908 en 2007 et 2008 est passé près de la victoire aux 24 Heures du Mans 2008 en terminant deuxième après avoir mené l’épreuve pendant 16 heures.

"C’est pourquoi je pense que les chances d’Alonso de réussir sont faibles. Mais il va le tenter et c’est génial de voir cela. C’est excitant," confie Villeneuve à Reuters. "C’est typique des pilotes qui ont un tempérament de gladiateur. C’est ce qui construit notre sport, ce qui le rend aussi bon que ce que nous avons aujourd’hui. C’est bien de voir quelqu’un retourner aux racines, c’est surprenant même."

"Comme je l’ai dit, ce que je trouve décevant c’est que certains pilotes de F1 ont critiqué sa décision. Qu’ils ont dit que c’était trop dangereux, que ça ne servait à rien ou que ce n’était qu’une course sur un ovale."

"Quand vous êtes un fan de course, un vrai, un passionné, vous vous intéressez au Mans et à Indy 500 tout comme à la F1. Ce sont les trois pivots de la course automobile. Pour les pilotes c’est toujours important. C’est pourquoi je trouve très dommage d’avoir fini 2e au Mans. Ca me tue vraiment, ça me blesse encore aujourd’hui."

Villeneuve n’est pourtant pas trop vieux pour s’attaquer à nouveau au Mans...

"J’attends un appel ! Mais il n’arrivera pas. J’ai 46 ans maintenant et aujourd’hui tout le monde regarde les jeunes de 18 ans. Il y a faire Le Mans et gagner Le Mans. Il n’y a que 2 ou 3 voitures qui peuvent gagner et je n’ai aucun moyen d’y accéder."

"De plus, un constructeur ne voudrait pas d’un grand pour gagner la Triple Couronne parce qu’à la fin ce ne serait pas sa publicité mais celle du pilote qui a réussi ça. Le constructeur veut gagner pour lui. Cet aspect est donc aussi bloquant."