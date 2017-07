Jacques Villeneuve a confirmé au Journal de Montréal qu’il n’était plus le bienvenu dans le motorhome de Williams, suite à ses critiques sur Lance Stroll.

Il n’a pas non plus été invité à célébrer les 40 ans de présence de Williams en F1 à Silverstone, alors qu’il est pourtant le dernier champion du monde en titre de l’équipe de Grove.

"Ça ne me dérange pas qu’on m’ait ignoré. La cuisine est bonne chez Williams, mais je vais aller manger ailleurs. Je sais qu’on ne m’apprécie pas, mais ce n’est pas la première tempête que j’aurai soulevée," confie-t-il.

"Lance Stroll, son père Lawrence et les dirigeants de l’écurie Williams ne semblent pas comprendre que je suis ici en tant que commentateur qui se doit de rapporter les faits. Mon travail n’est pas de venir en aide, ou de soutenir Lance. Il se retrouve en F1 et c’est à lui de se prendre en main dans un monde où il faut livrer des résultats en piste."

"Il faut accepter les commentaires négatifs si on veut que les propos positifs aient de la valeur. J’ai déjà critiqué vertement le jeune Max Verstappen au sujet de gaffes qu’il a commises en piste et son entourage a compris que je ne faisais pas ça pour le démolir."

"J’ai été l’objet de multiples critiques durant ma carrière comme pilote de Formule 1, mais j’ai toujours su gérer la situation parce que ça vient avec le métier. Ça fait 25 ans que je livre le fond de ma pensée. Je ne vois pas pourquoi je changerais..."

Et Villeneuve ne change pas d’analyse concernant Stroll.

"Il faut voir la réalité en face. Ses résultats n’étaient pas bons lors des premiers Grands Prix. Il n’était pas compétitif, surtout lorsqu’on faisait la comparaison entre ses temps et ceux de son coéquipier Felipe Massa. Il a toutefois su faire belle figure depuis le Grand Prix du Canada et je l’ai souligné dans mes analyses."

"Si mes commentaires l’ont fouetté, c’est tant mieux. Il y a visiblement eu un effet positif, car on a pu constater une belle évolution dans son cas, a fait valoir Villeneuve. Comme tous les amateurs de course au Québec, j’aimerais que Lance soit rapide chaque week-end et qu’il puisse enregistrer de bons résultats."