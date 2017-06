Norbert Michelisz a effectué un tour record sensationnel lors des qualifications du FIA World Touringn Car Championship pour s’assurer la DHL pole position pour la Course Principale de la WTCC Race of Portugal.

Le pilote du Castrol Honda World Touring Car Team était l’avant-dernier pilote du top 5 à prendre la piste en Q3 à Vila Real après que son équipier Tiago Monteiro l’a battu de justesse pour la première place en Q2. Mais Michelisz a gardé le meilleur pour la fin, et a produit son effort juste au bon moment, avec un chrono de 1’55″678 qui allait s’avérer être le meilleur du week-end.

Monteiro a tout donné pour battre ce chrono, mais le pilote portugais a effectué un gros travers en arrivant dans le dernier virage. Il était en retard aux intermédiaires de toute façon, mais cette chaleur – qu’il a maîtrisé avec brio -, l’a fait chuté au quatrième rang de la hiérarchie, faisant s’envoler les espoirs d’une première ligne 100% Castrol Honda World Touring Car Team.

Michelisz était ravi de sa performance, particulièrement parce qu’il se sent malade depuis le début de la semaine. « J’ai essayé de concentrer toute mon énergie sur ce tour. Je ne me sentais pas bien durant les qualifications, mon estomac me faisait souffrir ».

« Mais je suis vraiment content pour l’équipe. C’est une pole position important et je suis désormais concentré pour demain ».

Les deux courses demain, qui seront diffusées en direct dans le monde entier, marqueront l’histoire du sport automobile lorsque le tour joker sera utilisé pour la première fois pour pimenter l’action en piste. « Bien sûr, cela va changer les choses, mais avoir la voiture la plus rapide rend la stratégie plus facile car vous avez davantage de possibilités », explique Michelisz. « Car avec le championnat si serré que nous avons, chaque point peut faire la différence à la fin, et avec le tour joker, je pense que nous avons la possibilité de finir un peu plus devant dans la Course d’Ouverture ».

La mésaventure de Monteiro assurait une place sur la première ligne à Rob Huff, qui s’élancera aux côtés du poleman au volant de sa Citroën C-Elysée WTCC du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, l’ancien champion du monde dominant le WTCC Trophy du même coup. Thed Björk rejoindra Monteiro sur la deuxième ligne, alors que le leader du championnat WTCC Nicky Catsburg s’élancera du cinquième rang. Le pilote du Polestar Cyan Racing n’a pas terminé son tour lancé, se plaignant de « quelque chose de cassé » sur l’avant de sa Volvo S60 Polestar. Monteiro marquant deux points de bonus en qualifications contre un seul pour Catsburg, le Portugais débutera sa course à domicile en WTCC avec un point de retard sur son rival néerlandais au classement.

Pendant ce temps, Ryo Michigami s’élancera de la pole pour la Course d’Ouverture après avoir terminé dixième de Q2 au volant de sa Civic officielle. Tom Chilton a raté de peu la qualification pour Q3 sur sa Citroën du Sébastien Loeb Racing en concluant au sixième rang, une place devant son équipier Mehdi Bennani. Esteban Guerrieri était huitième au volant de sa Chevrolet du Campos Racing devant son compatriote Nestor Girolami, neuvième et qui rejoindra Ryo Michigami sur la première ligne de la Course Principale sur sa Volvo du Polestar Cyan Racing.

Les jeunes Français John Filippi et Yann Ehrlacher se sont qualifiés pour Q2 et concluaient la séance aux 11e et 12e rangs respectivement. Kevin Gleason, le rookie Manuel Fernandes, Aurélien Panis et Daniel Nagy étaient éliminés après le stade de Q1, alors que Tom Coronel n’a pu prendre part à la séance suite aux dégâts sur sa voiture après son accident lors des Essais Libres 1 ce matin. Alors que son équipe du ROAL Motorsport a débuté les réparations sur place, Coronel ne prendra plus part à l’épreuve ce week-end.

La Course d’Ouverture est prévue à 16h30 heure locale pour une distance de 11 tours. La Course Principale débutera à 17h45, et sera disputée sur deux tours de plus. Les deux courses seront diffusées en direct dans le monde et les pilotes devront prendre la partie alternative dans les deux manches à partir du troisième tour.