Rob Huff a montré qu’il pouvait relever le défi face aux Honda en FIA World Touring Car Championship lors de la FIA WTCC Race of Portugal ce week-end, alors qu’il a dominé la dernière séance d’essais libres avant les qualifications de cet après-midi.

Le pilote du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, au volant de sa Citroën C-Elysée WTCC a frappé lors des derniers instants de la séance de 45 minutes avec un chrono de 1’58″030 pour devancer Norbert Michelisz de seulement deux centièmes.

« La voiture est géniale », déclare Huff. « Nous n’avons jamais fait grand-chose sur la voiture en-dehors de quelques tests mais nous avons fait sept ou huit changements ici et la confiance est en hausse ».

Comme tout le monde, Huff a continué à tester le parcours alternatif du joker lap au niveau du dernier virage, un joker lap qui devra être utilisé une fois par course.

« C’est entre quatre et quatre secondes et demi plus lent, et cela vaut ce que ça vaut », continue Huff. « Je ne suis pas un grand fan, mais si cela me permet de remporter une course demain, je le deviendrai ».

Le duo du Castrol Honda World Touring Car Team, Michelisz et Monteiro, demeurent confiants en vue des qualifications après avoir conclu les essais libres 2 aux 2e et 3e rangs, même si ce dernier compte un retard de 0,6 secondes sur Huff.

Le leader du championnat Nicky Catsburg était quatrième sur sa Volvo S60 WTCC devant son équipier Thed Björk.

Le grand absent était Tom Coronel. Le pilote du ROAL Motorsport n’ira pas plus loin lors de la WTCC Race of Portugal après son gros crash lors des Essais Libres 1. Le Néerlandais a expliqué que sa roue avant gauche a cassé et qu’il n’a pu empêcher sa Chevrolet d’aller percuter un véhicule en stationnement, heureusement sans dommage physique pour le pilote ou les occupants du véhicule.

La FIA WTCC Race of Portugal se poursuit avec les qualifications à partir de 15h30 heure locale.