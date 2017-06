Norbert Micheliz a imprimé la cadence alors que Honda a bien débuté la WTCC Race of Portugal samedi matin lors de la première séance libre à Vila Real.

Le pilote Castrol Honda World Touring Car a occupé la tête de la feuille des temps durant la majeure partie des 45 minutes de la séance. Son équipier, et héros local Tiago Monteiro s’est brièvement montré le plus rapide à quelques minutes de la fin, mais Michelisz améliorait immédiatement avec un chrono de 1’58″118 sur le rapide et pittoresque circuit de Vila Real. Une performance qui devançait celle de Monteiro de 0,6 seconde.

Michelisz souffre d’un virus ce week-end, mais cela n’a pas eu l’air de l’affecter sur l’un des circuits les plus exigeants du FIA World Touring Car Championship.

« C’était une séance sans problème », a-t-il déclaré après la séance. « J’ai été embêté par un manque de grip, et un peu de sous-virage, mais en regardant les chronos, tout le monde a semblé rencontrer le même problème ».

Le Hongrois a saisi l’opportunité de s’entraîner à prendre la portion du tour joker au niveau du dernier virage, effectuant six passages dans le tronçon alternatif qui devra être utilisé une fois à chaque course ce week-end.

« C’était un peu plus difficile que ce à quoi je m’attendais », poursuit-il. « La bordure n’a pas l’air si haute vue de l’extérieur, mais elle secoue la voiture lorsque vous la touchez ».

Le fait principal de la séance fut la sortie de route de Tom Coronel au volant de sa Chevrolet du ROAL Motorsport. Le Néerlandais a tiré tout droit dans une descente rapide et a percuté le côté d’un véhicule de sécurité garé à cet endroit. Coronel, ainsi que les deux occupants de la camionnette de pompiers, sont indemnes.

La séance a également été interrompue par un drapeau rouge lorsqu’un chien est entré sur la piste à dix minutes de la fin.

Thed Björk, pilote du Polestar Cyan Racing, suivait les Honda avec le troisième meilleur chrono au volant de sa Volvo S60 devant Rob Huff sur sa Citroën du ALL-INL.COM Münnich Motorsport. Le leader du championnat Nicky Catsburg était cinquième au volant de sa Volvo Polestar Cyan Racing.

Le week-end de la FIA WTCC Race of Portugal se poursuit avec les Essais Libres 2 à 12h00 heure locale.