Norbert Michelisz a mené de bout en bout et s’est assuré une victoire en Championnat du Monde FIA des Voitures de Tourisme lors de la Course Principale de la WTCC Race of Portugal, à Vila Real.

Le pilote du Castrol Honda World Touring Car Team a précédé Thed Björk, du Polestar Cyan Racing, et le héros local Tiago Monteiro durant toute la course de 13 tours. La troisième place de Monteiro sur sa Honda Civic WTCC a consolidé son nouveau leadership au championnat, qu’il avait repris à Nicky Catsburg et sa Volvo S60 après la Course d’Ouverture sur le spectaculaire circuit de 4,785 kilomètres.

“C’est juste incroyable”, a réagi Michelisz, qui a souffert de douleurs à l’estomac tout le week-end. “Je dois dire un grand merci à l’équipe car la voiture était brillante. À un moment, je contrôlais la course, puis Thed a réduit l’écart et j’ai dû attaquer.”

“Depuis le Nürburgring, je suis de retour en forme. Espérons que ça continue tout le reste de la saison pour moi.”

Tandis que Michelisz avait la situation sous contrôle à l’avant, tous les yeux étaient rivés sur la Citroën C-Élysée du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport pilotée par Rob Huff, qui avait calé sur la première ligne de la grille qu’il occupait aux côtés de Michelisz, auteur de la pole position. Huff a terminé le premier tour à la 11e place, mais a effectué une prévisible remontée.

Le tour “joker”, cette route alternative introduite pour la première fois en WTCC ce week-end, que chaque pilote devait emprunter obligatoirement une fois pour un coût de quatre secondes au tour, a eu peu d’effet sur le groupe de tête.

Une fois son utilisation autorisée au troisième tour, les leaders n’ont pas perdu de temps pour l’emprunter. Mais Huff a attendu la fin du sixième tour et a ainsi été en mesure de passer à la fois le vainqueur de la Course d’Ouverture, Mehdi Bennani, et le pilote du Polestar Cyan Racing, Néstor Girolami. Il occupait désormais la sixième place.

Huff s’est alors rapproché de Tom Chilton, l’autre Britannique et pilote du Sébastien Loeb Racing, jusqu’à ce qu’une opportunité se présente à lui à la fin du 11e tour. Chilton a laissé un espace dans le virage à droite après la chicane et Huff s’est infiltré. Il est ensuite revenu sur Catsburg mais n’a pas eu le temps d’attaquer la Volvo du Polestar Cyan Racing pour la quatrième place.

L’équipier de Chilton, Bennani, s’est assuré la septième place derrière lui après sa victoire de la Course d’Ouverture, alors qu’Esteban Guerrier, du Campos Racing, a dérobé la huitième à Girolami dans le dernier tour.