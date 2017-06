La température ambiante est de 28° à quelques instants du départ du Grand Prix du Canada, septième manche du championnat 2017 de F1.

Ils sont 19 à venir s’aligner sur la grille de départ, car Pascale Wehrlein va prendre le départ depuis la voie des stands, son équipe ayant dû travailler sur sa voiture après son accident hier en qualification. Daniil Kvyat est bien sur la grille de départ, mais à la dernière place, car il est resté trop longtemps sur la grille au moment du départ du tour de formation.

A l’extinction des feux, Lewis Hamilton prend un départ parfait, mais c’est Max Verstappen qui prend la deuxième place devant Bottas, Vettel, Ricciardo et Raikkonen. Plus loin dans le peloton, Grosjean, Massa et Sainz s’accrochent et c’est l’abandons pour les deux derniers pilotes. La voiture de sécurité monte en piste.

Certaines voitures du fond du classement s’arrêtent pour changer leurs pneus dès la fin du premier tour, mais les gros bras restent en piste.

Le classement derrière la voiture de sécurité : Hamilton, Verstappen, Bottas, Vettel, Ricciardo, Raikkonen, Perez, Ocon, Hulkenberg, Kvyat, Vandoorne, Alonso, Magnussen, Palmer, Stroll, Ericsson, Grosjean et Wehrlein.

La course est relancée à l’entame du troisième tour et Raikkonen ne tarde pas à toucher un mur. Perez dépasse la Ferrari qui peut poursuivre la course.

Vettel s’arrête au 6e tour pour changer son aileron avant (c’est Verstappen qui l’avait touché dans le premier virage après le départ) et remonte en piste à la dernière place. Voilà un début de course difficile pour la Scuderia.

Deuxième coup de théâtre au 11e tour lorsque Max Verstappen immobilise sa voiture dans une portion très rapide du circuit (virage 2). La direction de course décide de déployer la voiture de sécurité virtuelle.

Hulkenberg profite de cette voiture de sécurité pour changer ses pneus. La course est relancée au 15e tour.

En tête de la course, Hamilton a déjà 6 secondes d’avance sur Bottas au 16e tour et 5 de plus sur Ricciardo. Suivent Perez, Raikkonen, Ocon, Alonso, Magnussen, Stroll et Hulkenberg.

Raikkonen change ses pneus au 18e tour, Ricciardo au 19e, Perez au 20e, Bottas au 24e, Stroll au 26e, Hamilton et Ocon au 32e.

Le top 1e au 33e passage : Hamilton, Bottas, Ricciardo, Perez, Raikkonen, Ocon, Vettel, Alonso, Hulkenberg, Kvyat, Magnussen et Vandoorne. Tous les pilotes se sont arrêtés au moins une fois, certains pourront aller jusqu’à l’arriver avec ce deuxième train de pneus et d’autres non…

Le jeune Français Ocon est entre les deux Ferrari et il essaye d’attaquer celle de Raikkonen alors que Vettel a du mal à s’approcher de la Force India.

En tête de la course, Lewis Hamilton ne stresse pas puisqu’au 40e tour, ia 10 secondes d’avance sur Bottas et 23 sur Ricciardo.

Raikkonen change ses pneus au 42e tour, Alonso au 43e.

Si les Mercedes poursuivent leur petite course tranquille, la troisième place est convoitée par quatre pilotes : Ricciardo, Perez, Ocon et Vettel qui sont en moins de deux secondes ! Ce quatuor est plus rapide que les Mercedes. Tout reste possible pour la troisième marche du podium alors qu’il reste 20 tours.

Vettel change ses pneus pour la deuxième fois au 50e tour afin de ne pas perdre de temps derrière les deux Force India. Kvyat rentre pour purger sa pénalité, les mécaniciens semblent lui avoir mis les mauvais pneus, ils les changent et c’est ensuite la Toro Rosso qui ne veut plus démarrer.

Kvyat remonte finalement en piste à la dernière place alors qu’il était dans la zone des points. Le Russe abandonnera dès le tour suivant.

Ocon voit les Ferrari revenir doucement sur lui et il demande à son équipe s’il peut passer devant Perez qui n’arrive pas à prendre l’avantage sur Ricciardo. Perez ne l’entend pas de cette oreille et les Ferrari continuent à revenir sur les deux Force India…

On se demandait si la Scuderia Ferrari allait demander à Kimi Raikkonen de laisser passer Sebastian Vettel en vue de l’arrivée, mais nous ne le saurons jamais puisque Kimi Raikkonen a subitement de très gros problèmes techniques. C’est donc Vettel qui va s’attaquer aux Force India.

Ocon attaque Perez, mais c’est Vettel qui dépasse Ocon qui lui-même tire tout droit. Quelques instants plus tard, Vettel aussi coupe une chicane, mais il reste devant Ocon. Il reste deux tours lorsque Fernando Alonso abandonne une fois de plus.

Pendant ce temps, Vettel prend l’avantage sur Perez et va s’attaquer à Ricciardo. Chez Force India, on a très mal joué le coup. Finalement, Vettel ne pourra pas prendre l’avantage sur Ricciardo, mais il s’en est fallu de peu.

Hamilton remporte la victoire devant Bottas et Ricciardo. Suivent Perez, Ocon (qui reste derrière malgré une dernière attaque), Raikkonen, Hulkenberg, Stroll et Grosjean.