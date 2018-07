Pilote d’essais et de développement Renault Sport Formula One Team, Artem Markelov a signé une superbe victoire lors de la course sprint du Championnat FIA de Formule 2 afin de rester en lice pour le titre.

Après des qualifications décevantes le voyant partir du dix-septième rang, Artem revenait dans le match avec une stratégie bien exécutée et un dépassement de haute volée pour arracher la huitième place au dernier virage. Obtenant ainsi la pole position de la manche sprint dimanche, le Russe dominait les débats et s’offrait les deux points bonus du meilleur tour en course.

Troisième pilote et pilote de réserve, Jack Aitken est rentré bredouille d’Autriche. Alors qu’il jouait le podium samedi, le Britannique devait abandonner sur un problème mécanique avant de finir dix-huitième le lendemain. Sur ses terres, Jack visera un retour rapide dans les points à Silverstone.

« Nous avons plutôt bien terminé notre week-end autrichien alors que nous étions partis du mauvais pied. Dans la nuit de vendredi à samedi, l’équipe a redoublé d’efforts pour préparer la voiture et remédier aux problèmes rencontrés. Lors de la première course, nous sommes remontés de la dix-huitième à la huitième place avec de beaux dépassements dans le dernier tour. J’étais donc en pole pour la deuxième manche et cela a rendu les choses bien plus faciles. Notre rythme était bon du départ à l’arrivée et nous avons remporté la victoire. J’ai désormais hâte d’être à Silverstone et j’espère que tout se passera bien avec la voiture ! » commente Artem Markelov.