Toro Rosso n’a volontairement pas fait beaucoup rouler Daniil Kvyat en EL1 à Bahreïn, puisque les conditions n’étaient pas représentatives des qualifications et de la course. En revanche, lors de la deuxième séance, le Russe a bouclé 35 tours pour terminer au 10e rang et ira se coucher avec le sentiment du devoir accompli.

« C’était une deuxième séance d’essais libres très occupée puisque nous n’avons pas fait beaucoup de tours durant la première session, parce qu’il faisait très chaud et parce que la course se déroule ici la nuit. Donc nous avons fait beaucoup de choses en soirée – des relais courts et longs – et je pense que nous avons fait tout ce que nous voulions. Nous avons maintenant beaucoup de données à explorer durant la nuit et nous pensons que nous pourrons progresser demain, et lors du reste du week-end. Nous essayerons de faire de notre mieux et d’être aussi préparé que possible. Le week-end a commencé de manière positive pour nous et j’espère que nous pourrons poursuivre de cette manière. »

Carlos Sainz a en revanche dû stopper net en début de séance en EL2, après avoir lui aussi peu roulé en EL1. L’Espagnol a été victime d’une défaillance au niveau du pot d’échappement et n’a donc bouclé que 21 tours aujourd’hui. Il part avec un net handicap avant les qualifications…

« C’était un début de week-end frustrant pour moi. Les EL2 d’aujourd’hui étaient très importants et avoir été capable de faire seulement deux tours… c’est assez malheureux. Nous avons souffert d’une défaillance du pot d’échappement durant mon premier relais, ce qui a mis fin à mon roulage en raison du temps nécessaire pour remplacer les pièces affectées. C’est un peu un contretemps pour le week-end, mais nous analyserons les données et tirerons le plus de renseignements possible des données des autres pour combler ce manque que nous avons désormais. Malheureusement, les EL3 ne sont pas une session très représentative non plus, ce qui signifie que nous allons disputer les qualifications et la course comme à l’aveugle. Mais telle est la situation aujourd’hui. »