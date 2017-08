Helmut Marko a répété qu’il voyait Sebastian Vettel en favori pour le titre mondial lors de la 2e et dernière partie de cette saison 2017.

Pour le consultant de Red Bull, qui a fait débuter l’Allemand en F1, le pilote Ferrari est bien parti pour remporter un 5e titre, à ajouter aux 4 obtenus avec Red Bull Racing.

"Je crois en Vettel," dit-il au site officiel de la F1, "parce que je connais sa force mentale. Et avec Ferrari il a monté son niveau de jeu. Silverstone était une exception selon moi : Ferrari a clairement eu la meilleure voiture lors de la première moitié de saison et ce n’est qu’à cause de certaines circonstances qu’ils n’ont pas pu concrétiser toutes leurs opportunités."

Marko rappelle que l’un des championnats de Vettel avait été difficile à gagner face à Alonso, en 2012.

"Il était 60 points en retard à la pause estivale. Et il a gagné le titre ! Seb va utiliser ces vacances pour revenir plus fort. C’est comme ça que je le connais."