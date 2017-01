Sebastian Vettel et Michael Schumacher avaient très souvent remporté la Coupe des Nations, dans le cadre de la Race of Champions, mais le quadruple champion du monde ne l’avait jamais remporté en individuel... avant l’édition de l’année dernière à Londres.

Ce soir, à Miami, son objectif est donc clair : rester le tenant du titre.

"J’ai essayé de gagner la Course des Champions pendant tant d’années et j’étais donc vraiment très heureux d’y parvenir lors de l’édition qui s’est déroulée à Londres il y a un peu plus d’un an. J’étais ravi de remporter le trophée à la maison !"

"Maintenant c’est génial d’être de retour pour cette épreuve, c’est génial de retrouver d’autres pilotes, en dehors de notre environnement de compétition habituel. Bien entendu, une fois en piste, quand les lumières s’éteignent, vous voulez gagner. Mais en dehors de la piste, on ne se prend pas la tête."

"Les formats de course sont très différents mais très marrants. Le fait de devoir piloter des voitures si différentes signifie que nous devons être capables de nous adapter rapidement. Vous n’avez pas trop le temps de réfléchir donc il faut y aller un peu à l’instinct, parfois ça passe, parfois pas. Mais, pour un pilote, il faut toujours avoir la bonne excuse en réserve : l’an dernier il faisait froid... cette année, si ça ne marche pas pour moi, c’est parce qu’il fait trop chaud."

Demain, pour la Coupe des Nations, Vettel sera associé à son compatriote Pascal Wehrlein, nouveau pilote Sauber.

"C’est ma 3e fois à la ROC mais la 1ère fois que je serai associé à Sebastian," déclare le jeune pilote Mercedes. "Avant j’étais toujours dans le groupe des jeunes pilotes et nous n’avions pas réussi de grandes choses. Mais avec Sebastian, nous avons une bonne chance de faire gagner l’Allemagne encore."

"De mon côté j’espère aller aussi haut que possible en individuel mais je suis aussi là pour m’amuser. Je vais tout de même essayer de ne pas faire trop la fête avant les courses !"

La course des champions (ce soir, à partir de 21h, heure française)

Groupe A

Sebastian VETTEL (Allemagne)

Travis PASTRANA (USA)

Helio CASTRONEVES (Brésil)

Scott SPEED (USA) ou Alexander ROSSI (USA) (selon le résultat des play-off)

Groupe B

Juan-Pablo MONTOYA (Colombie)

Petter SOLBERG (Norvège)

Felipe MASSA (Brésil)

Pascal WEHRLEIN (Allemagne)

Groupe C

Jenson BUTTON (Grande-Bretagne)

Kyle BUSCH (USA)

Tony KANAAN (Brésil)

James HINCHCLIFFE (Canada)

Groupe D

Tom KRISTENSEN (Danemark)

Kurt BUSCH (USA)

David COULTHARD (Grande-Bretagne)

Ryan HUNTER-REAY (USA)

La Coupe des Nations (demain à partir de 18h, heure française)

Groupe A

Team USA NASCAR (Kurt Busch & Kyle Busch)

Team USA IndyCar (Ryan Hunter-Reay & Alexander Rossi)

Team USA Rally X (Travis Pastrana & Scott Speed)

Team ROC Factor Canada (James Hinchcliffe & Stefan Rzadzinski)

Groupe B

Team Great Britain (Jenson Button & David Coulthard)

Team Germany (Sebastian Vettel & Pascal Wehrlein)

Team Nordic (Tom Kristensen & Petter Solberg)

Groupe C

Team ROC Factor Latin America (Helio Castroneves & Gabriel Glusman)

Team Brazil (Tony Kanaan & Felipe Massa)

Team Colombia (Juan Pablo Montoya & Gabby Chaves)