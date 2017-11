Cette année, contrairement aux saisons précédentes, Lewis Hamilton a dû livrer bataille non contre son coéquipier, mais contre un pilote d’une autre écurie, et non le moindre : Sebastian Vettel.

Pour autant, malgré des moments plus « chauds » comme à Bakou ou lors du dernier Grand Prix du Mexique, la rivalité entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel n’a jamais atteint les sommets polémiques de la relation Hamilton-Rosberg.

Lewis Hamilton a voulu tout au long de cette saison « éviter de la négativité et renvoyer de la positivité. »

Relativement à son accrochage au départ avec Sebastian Vettel, qui lui a coûté le podium, Lewis Hamilton n’est pas rancunier, bien au contraire. Il apprécie finalement de lutter contre un pilote d’un tel calibre, même si l’accrochage du départ l’a surpris au Mexique.

« Je ne pense pas que j’ai été trop agressif, je n’ai pas bloqué les roues, je n’ai fait aucune erreur et j’en suis très content, car naturellement j’étais sous pression. J’étais bien sûr un peu surpris d’avoir cet accrochage et oui, j’ai laissé beaucoup d’espace, donc oui, j’étais étonné d’avoir été accroché par le gars derrière moi, contre qui je luttais. »

« Nous sommes des pilotes formidables, il est quadruple champion du monde, ce n’est pas si facile de se toucher, mais dans le feu de l’action, ce peut être très facile finalement de le faire. Donc peu importe, je ne vais pas analyser tout cela. J’ai apprécié de courir contre Seb, de courir contre un quadruple champion du monde, et même avoir eu cette bataille contre Fernando… c’était bien mais rude ! »

Ceux qui attendaient une rivalité déchirante entre les deux rivaux en ont eu pour leurs frais. Lewis Hamilton se réjouit de cette relation finalement apaisée.

« Ecoutez, nous n’avons plus 20 ans, nous sommes des hommes matures maintenant. C’est ce fameux dicton : dans l’art de la guerre, gardez vos amis proches de vous et vos ennemis encore plus proches. Je me méfie de Seb, je sais ce qu’il a réussi ces dernières années. Je sais à quel point il a été constant, je connais ses forces et ses faiblesses – et aussi celles de sa voiture. »

« Donc alors que vous attendiez que cette querelle se poursuive après Bakou, et tout cela… eh bien non, même aujourd’hui, ça peut sembler bizarre, surtout après ce qu’il s’est passé au début de la course, mais peu importe. L’important, c’est comment vous vous comportez. »

« C’est vraiment sympathique d’avoir eu cette bataille contre Seb. Il a 50 poles aujourd’hui et je ne veux pas lui en donner plus ! Parce qu’il s’est rapproché de moi. C’est ce qui me pousse à continuer. C’est la même chose avec les victoires, les championnats, donc quand je vois qu’il a prolongé pour deux ans, avec Ferrari, je me dis que Ferrari ne va pas m’apprécier ces deux prochaines années. Mais c’est OK, parce que nous allons leur rendre la vie aussi difficile que possible. »

Lewis Hamilton reste tout de même un fan de la Scuderia et à lire entre les lignes, on sent qu’il aimerait conduire un jour pour les Rouges…

« C’était formidable de voir Ferrari revenir à ce niveau de forme, ils ont été formidables cette année, et j’espère que d’autres écuries rejoindront cette bataille, comme Red Bull. Bravo à Max pour sa victoire, c’est vraiment la jeune étoile qui brille le plus – nous n’avons rien vu de tel depuis un moment. Et j’espérais pouvoir me battre contre lui au Mexique, mais ce ne fut pas le cas. »

Le quadruple champion du monde apprécie en général une concurrence relevée et c’est pour cela qu’il espère voir McLaren relever la tête l’an prochain (lire notre information parue plus tôt). Hamilton conclut sur une note toujours positive.

« J’espère que tout le monde peut vraiment profiter cette année et de ces batailles formidables que nous avons eues, et je ne vais pas essayer de vous offrir plus de controverses l’an prochain. J’espère que je pourrai vous donner simplement plus de pure course auto… c’est ce dont le sport a besoin. »