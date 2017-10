Sebastian Vettel a un sentiment doux-amer après sa folle remontée d’hier. Certes, il a encore perdu six points sur Lewis Hamilton et aurait sans doute gagné la course s’il n’était pas parti dernier. En revanche, sa Ferrari était extrêmement compétitive, ce qui est un très bon signe pour les prochaines courses.

« Je pense que nous étions plus rapides » témoigne Vettel. « Bien sûr, c’est un peu dommage que Kimi n’ait pas pu partir alors qu’il s’élançait de l’avant, et que je sois moi-même parti du fond de la grille. C’était un week-end difficile, mais néanmoins, la vitesse est prometteuse. »

« J’ai pris un bon départ et j’ai presque perdu l’aileron au virage 1 avec la Toro Rosso qui ne m’a pas vu. Et ensuite c’était un peu délicat de courir dans le trafic, en particulier quand le DRS était disponible, parce que les gens avec le DRS à l’avant formaient une sorte de train pendant deux tours, jusqu’à ce que je puisse passer Fernando. Après l’avoir doublé, c’était un peu plus simple parce que les gens étaient isolés. Mais bien sûr, auparavant, nous avions perdu un peu de terrain. Mais les premiers tours étaient assez bons. »

Sebastian Vettel a effectué une remontée formidable mais n’a tenté qu’une seule attaque sur Daniel Ricciardo avant de lâcher pied. Pourquoi avoir autant ralenti en fin de course ?

« Nous poussions très fort pour l’avoir. Nous savions que les pneus seraient dans un état très critique, nous étions un peu à court de pneus sur la fin. J’ai un peu usé mes gommes quand j’ai passé Alonso et les autres voitures retardataires, et ensuite, les pneus se sont effondrés. Nous avons dû ralentir la voiture, c’était la première priorité. C’est pourquoi l’écart était si grand. »

Enfin, l’incident entre le pilote Ferrari et Lance Stroll en fin de course, durant le tour de célébration, ne devrait pas sans être conséquence pour Vettel.

« Nous ralentissions tous. J’étais à l’extérieur et ensuite je pense qu’il a voulu peut-être récupérer un peu de gomme, comme je l’ai entendu. Mais Lance Stroll doit faire attention aux autres pilotes autour de lui. Ce n’était pas nécessaire. Ce n’est pas décision, mais étant donné ce que nous avons vu dans le passé… Enfin, peu importe. »