Sebastian Vettel a signé sa deuxième victoire de la saison cet après-midi au Bahreïn. Cette victoire le replace en tête du championnat du monde.

Troisième sur la ligne de départ, le champion allemand a négocié le premier virage en deuxième position, derrière Valtteri Bottas, mais devant Lewis Hamilton. Et c’est devant les deux Mercedes qu’il remporte finalement cette course.

“Cette journée a vraiment été géniale, c’est une belle performance de la part de toute l’équipe,” déclare Sebastian Vettel. “J’ai senti que nous étions très rapide dès le départ. Valtteri n’a commis aucune erreur. Nous avons alors tenté de le dépasser à la faveur des ravitaillements et cela a parfaitement fonctionné.”

“J’ai été surpris de remonter en piste devant tout le monde, car je pensais que nous avions perdu notre avantage à cause de la voiture de sécurité. Encore une fois... et puis non finalement. Lewis (Hamilton) a été menaçant en fin de course, mais ma voiture se comportait comme dans un rêve,” poursuit le champion allemand.

Est-ce que cette victoire lui laisse déjà entrevoir un cinquième titre mondial en fin de saison ? “La saison est encore longue. Ma voiture se comportait très bien, mais c’était décevant de voir notre retard en qualification. J’avais toutefois le pressentiment que nous avions une très bonne voiture et que nous pouvions signer un très bon résultat,” conclut-il.

Maurizio Arrivabene, le patron de la Scuderia, est bien sûr de très bonne humeur. “Nous sommes très contents, mais ce qui fait du bien, c’est de voir que nous avons une très bonne équipe. Elle a une très grande détermination et aussi un petit grain de folie. Après la qualification, nous savions que cela allait être difficile, mais nous avons vu que nous avions roulé très vite le vendredi. Notre équipe est brave, déterminée, un peu folle et elle a pris un risque, mais ces trois qualités font partie de l’ADN de Ferrari et je suis donc content.”