Sebastian Vettel a signé le meilleur chrono de la journée, mais il sait que le plus dur reste à faire demain en qualification et bien sûr, dimanche en course.

"Nous verrons bien si la pole position est possible," déclare Sebastian Vettel. "Comme toujours, nous allons nous battre pour la conquérir, même si ce circuit semble très bien convenir aux Mercedes. Je suis persuadé que Mercedes n’a pas dévoilé toutes ses cartes aujourd’hui. Lorsqu’on met ensemble tous les meilleurs secteurs, on remarque que les écarts ne sont pas représentatifs."

"Je pense toutefois que nous pouvons être satisfaits, mais pas de toute notre journée. Nous avons mal démarré ce matin, car cela ne s’était pas bien passé avec le premier train de pneus super tendres. Cela m’a pris du temps pour revenir dans le bon rythme."

Le circuit de Sotchi n’est pas celui que Vettel préfère. "C’est un circuit sur lequel il faut être en confiance, car il y a plusieurs virages qui se ressemblent vu de l’habitacle et il est donc très difficile de les négocier tous à la perfection. J’aurais aimé qu’ils plantent plus d’arbres sur le bord de la piste pour que nous puissions avoir des points de repère, mais il n’y a rien et c’est pour ça qu’il est difficile de trouver le bon rythme ici," ajoute le champion allemand.