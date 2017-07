Sebastian Vettel a signé le deuxième chrono de la séance de cet après-midi en Autriche, mais il pense que ce sera difficile de faire mieux demain et dimanche.

"Nous espérons compliquer la vie des Mercedes, mais je crois que ce sera difficile," déclare Sebastian Vettel.

"La Mercedes a été immédiatement rapide, que ce soit sur un tour ou même en conditions de course. Mais nous ne sommes que vendredi. Nous avons beaucoup tourné et nous avons fait progresser la voiture et nous savons ce qu’il nous reste à faire pour que cela aille encore mieux demain."

A Bakou, l’écart entre la Mercedes et la Ferrari avait semblé préoccupant, surtout en qualification.

"Nous n’avions pas beaucoup travaillé sur la qualification à Bakou pour tout vous dire. Nous avons compris ce qui s’est passé à Bakou, mais ici, il fait beaucoup plus chaud et ce sera une bonne chose pour l’utilisation des pneus. Nous verrons comment cela se passera demain, c’est difficile d’en dire plus aujourd’hui," ajoute le champion allemand.