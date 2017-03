Sebastian Vettel a donc remporté le Grand Prix d’Australie devant les deux Mercedes et signé sa première victoire depuis Singapour en 2015. L’Allemand a profité d’une erreur stratégique de Mercedes qui a bloqué Hamilton derrière Verstappen pour s’emparer de la tête et ne plus la quitter.

"C’est incroyable !" a-t-il déclaré sur le podium. "L’équipe a travaillé très dur, les gars ont peu dormi ici et à l’usine, la voiture est géniale à piloter et je les remercie pour cela".

Le public s’est montré euphorique lorsque la Ferrari s’est portée en tête et l’a été jusqu’à la ligne d’arrivée... et même après !

"Merci tout le monde, c’était assez fou pour notre retour aux stands, les fans courraient vers nous sur la piste ! Le soutien en bord de piste était incroyable, les gens étaient survoltés, je voyais des drapeaux Ferrari flotter partout, surtout dans le dernier secteur".

Vettel ne veut pas encore penser au championnat et préfère savourer cette victoire qui le propulse toutefois en tête du championnat. Malgré un départ difficile sur le côté sale de la piste, l’Allemand a réussi à conserver sa deuxième place au départ puis à aller s’imposer.

"La saison est longue mais nous sommes sur un nuage après cette course. Je n’étais pas ravi après le départ, j’étais un peu nerveux, j’ai légèrement patiné et Lewis s’est échappé, j’ai fait attention à rester devant Valtteri au premier virage. Par la suite, j’ai attaqué pour montrer que j’étais présent et j’ai eu de la chance que Lewis ressorte dans le trafic, mais nous étions rapides et la voiture fonctionnait très bien" poursuit Vettel.

Un succès est toujours gage d’avoir passé une course intéressante, mais Vettel assure que le nouveau règlement, technique et pneumatique, est responsable de ce plaisir au volant.

"On peut attaquer bien plus que l’an dernier. Les pneus s’effondrent bien moins vite que l’année dernière, ils s’effondrent un peu mais on peut continuer à freiner au même point, la voiture a toujours de la marge pour nous permettre d’attaquer. C’est plaisant à piloter, surtout dans les virages rapides, je pourrais en parler des heures après cette course fantastique" conclut-il sur le podium.

Lors de la conférence de presse, il ajoute :

"Cette F1, ce n’est pas mal je pense, c’était incroyable et fantastique de rouler. Je me suis dit qu’avec un bon départ je pouvais essayer de mettre la pression dès le virage 1. Mais je n’ai pas réussi. Au bout de 10 tours, je me suis dit que cela allait être difficile de garder le rythme pour continuer à mettre la pression à Lewis, mais cela a marché. La voiture était géniale, les pneus ont bien tenu, c’était clair qu’on était bien dans le coup. Je devais creuser l’écart. J’étais heureux de prendre le volant aujourd’hui, ce jour est un grand jour pour l’équipe : nous avons tellement travaillé… Mais il faut garder les pieds sur terre, c’est au tour de la Chine... Les gars ont sans doute déjà ouvert une ou deux bouteilles de prosecco…"