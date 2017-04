Sebastian Vettel n’a pas réussi à prendre la pole position à Mercedes, malgré des essais libres 3 très prometteurs.

Le pilote allemand doit se contenter du 2e temps, juste derrière Lewis Hamilton. Mais il peut être heureux de son chrono car il ne devance Valtteri Bottas que d’un millième de seconde, soit l’équivalent de 5,9 centimètres sur la piste de Shanghai à cette vitesse !

"Nous verrons demain à quel point c’était important d’être sur la première ligne, au départ," commente le pilote Ferrari.

"Je me suis vraiment amusé lors de ces qualifications mais cela aurait pu être plus sympa encore si j’avais pu être un peu plus rapide pour prendre la pole. Je pense que j’ai freiné trop tôt au dernier virage."

"Je suis juste devant Valtteri, c’était très serré, heureusement que j’avais un peu de marge après mon premier et mon deuxième secteur."

Vettel pense maintenant à la course.

"Nous avons une voiture qui est très forte, c’est certain, quelles que soient les conditions. Mais nous pouvons encore améliorer. En course demain, avec la pluie qui est attendue, ce sera encore différent. Tout peur arriver !"

Pour Kimi Raikkonen, c’est encore la 4e place, comme à Melbourne.

"C’est un peu décevant d’être encore 4e mais la voiture est meilleure qu’en Australie. J’ai eu de petits problèmes ici et là mais nous verrons ce qui va se passer en course. La performance est là. Avec la pluie, il faudra faire attention et finir la course."