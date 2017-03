Sebastian Vettel s’est placé sur la première ligne – entre les deux Mercedes – mais le champion allemand se dit qu’il aurait pu faire un peu mieux s’il n’avait pas commis quelques erreurs lors de son dernier tour.

"Nous avons une bonne voiture," se félicite Vettel. "Notre équipe travaille bien. Les choses s’améliorent et c’est agréable de voir ça. La journée d’hier a été mitigée, mais nous avions confiance en notre voiture depuis les essais privés et nous avons démontré en qualification que nous avions raison."

"Malheureusement, je ne suis pas totalement satisfait de mon dernier tour. J’ai bien terminé ce tour, mais je l’ai moins bien commencé. J’ai perdu trop de temps dans les premiers virages. Toutefois, je pense que Lewis (Hamilton) a fait un très bon tour et je ne pense pas que la pole était à ma portée, même si j’aurais aimé la faire," poursuit Vettel.

Mais bien sûr, c’est demain qu’on distribue les points. "Je crois que nous pourrons faire quelque chose de bien en course. Nous avons amélioré la voiture et nous devrions donc être plus compétitifs que vendredi. Cela a été un grand hiver pour nous. Nous avons changé de nombreuses choses ces douze derniers mois et cela va dans la bonne direction. L’équipe est plus forte aujourd’hui et tout le monde travaille d’arrache-pied. Nous sommes très motivés pour demain. C’est au départ qu’il faudra saisir la première opportunité de la journée," conclut Sebastian Vettel.