Comme tous ses confrères, Sebastian Vettel s’attend à piloter des voitures très difficiles physiquement l’année prochaine. Le quadruple champion du monde pense que la F1 sera plus compliquée qu’elle ne l’a jamais été avec les nouvelles règles.

"Les voitures seront nettement plus rapides" analyse l’Allemand. "Pas tant en ligne droite, je crois même qu’elles y seront plus lentes en vitesse de pointe. La vitesse en courbe sera bien plus élevée, ce qui veut dire que les forces que nous subirons le seront aussi. C’est un grand changement et ce sera un défi énorme".

Une telle évolution l’empêche de savoir à quel point les voitures seront plus rapides, même en ayant essayé des monoplaces hybrides l’an dernier, plus chargées en appui afin d’en simuler le niveau embarqué en 2017.

"Nous en avons eu un avant goût, je l’ai aperçu, mais il y aura encore beaucoup d’évolutions et les voitures seront totalement différentes des précédentes. Il y aura nettement plus d’appui que ce que nous avons essayé l’an dernier. Je pense qu’on se retrouvera à attaquer plus fort et plus longtemps en course, donc nous ne serons pas limités par les pneus".

"Quant à savoir si nous verrons plus de dépassements, je ne sais pas vraiment. Je ne pense pas qu’on en verra plus mais j’espère que les courses seront plus amusantes. Normalement, plus l’on va vite, plus l’on s’amuse".

Sa relation avec Ferrari est au centre de nombreuses attentions car la saison 2016 a été loin de répondre à ses attentes. Alors qu’on lui prête l’intention de se rapprocher de Mercedes en vue de 2018, l’Allemand assure que remporter le titre pour la Scuderia serait le sommet de sa carrière.

"Je pense que si l’on pilote pour Ferrari et que l’on a remporté des titres, ce qui est mon cas, il est naturel de vouloir en remporter d’autres, donc c’est notre objectif. C’est cependant difficile d’avoir des attentes ou de pronostiquer quoi que ce soit car tout est nouveau. Nous pensons avoir un bon niveau mais il est impossible de se situer précisément" conclut-il.