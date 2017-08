Sebastian Vettel a tout donné dans son dernier tour rapide à Spa pour aller chercher la pole position, sans succès face à Lewis Hamilton, trop rapide aujourd’hui avec sa Mercedes.

Il finit à 242 millièmes du Britannique, 3 dixièmes devant Bottas. Cette 2e place confortable a été possible grâce à son équipier, Kimi Raikkonen.

"Aujourd’hui j’ai eu un petit coup de main de la part d’un ami," explique Vettel.

"Kimi a dû abandonner son tour rapide et il a été très généreux en me donnant une bonne aspiration dans le dernier secteur, ce qui m’a permis de gagner 2 dixièmes. Ce n’était pas assez pour la pole mais assez pour assurer plus confortablement ma 2e place face à Valtteri."

L’Allemand reconnait que sa Ferrari n’était pas à son meilleur niveau en Q3.

"En Q1, j’étais vraiment heureux, la voiture était fantastique et je n’ai pas eu à forcer pour assurer mon temps. Même chose en Q2, le travail était de passer en Q3. Mais en Q3, sur le premier tour, je n’avais plus les mêmes sensations avec le train avant."

"Cela s’est mieux passé sur mon 2e tour rapide de ce côté, et j’ai eu l’aide de Kimi. Je suis toutefois arrivé bien plus vite que prévu grâce à ça sur le freinage du dernier virage, c’est toujours délicat de savoir où freiner avec une grosse aspiration. Mais j’ai pu bien géré ça et passer la ligne sans erreur."

Chez Mercedes on semble déjà craindre le rythme des Ferrari en course.

"Notre rythme a été très bon ce week-end, moins sur un tour, meilleur sur les longs relais, alors nous verrons bien," prévient déjà Vettel, qui vient de signer un nouveau contrat de 3 ans avec Ferrari.