Tout le monde semble placer Ferrari devant Mercedes en performance pure, et le très bon chrono de Sebastian Vettel ce matin ne semble pas démentir cette tendance.

A la pause de midi cependant le quadruple champion du monde a tenu à grandement relativiser les choses.

"Nous sommes probablement encore un peu derrière en termes de travail. Il y a beaucoup de choses à faire sur le voiture avant Melbourne. On verra là-bas. La voiture est bien meilleure que celle de l’an dernier mais c’est aussi parce que les Formule 1 ont changé énormément. Cela a du sens mais c’est encore trop tôt pour juger," déclare Vettel.

Et lorsqu’on lui parle de statut de favori, il répond :

"Regardez le nombre de tours qu’a fait Mercedes. Et, historiquement, ils n’ont jamais forcé pendant les essais hivernaux. Lors des courses ce sont eux qui sont à battre. Leurs longs relais le prouvent encore ici : ils sont très rapides. Mais peu importe où nous en sommes par rapport à eux, nous progressons, nous devons continuer à travailler dur, il est important de ne pas être distrait."

Vettel n’aurait toutefois pas cherché le meilleur chrono absolu : en bord de piste il était clair qu’il relachait l’accélérateur bien avant les meilleurs points de freinage. Il sourit.

"Ah je pense que vous avez bien pu voir ce matin que nous faisions. Nous avons été plus vite que ces deux derniers jours et la semaine dernière. Je suis assez heureux de la voiture mais il est encore tôt pour juger notre performance."

"Nous devons surtout faire plus de tours, il nous reste encore un jour et demi et j’espère pouvoir enchainer de nombreux tours cette après-midi et que, demain, les essais se terminent bien avec Kimi."