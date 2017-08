Silverstone fut une course extrêmement compliquée pour Sebastian Vettel, mais comme l’exigeait Sergio Marchionne, Ferrari a réagi de manière immédiate en signant un doublé convaincant en Hongrie. L’Allemand est donc passé d’une course ratée à une course réussie. Dans quel état d’esprit est alors Sebastian Vettel ?

« La course de Silverstone n’était pas la pire course de l’année. Il faut continuer, enchaîner… Il y a beaucoup de courses, c’est normal d’avoir des hauts et des bas. Nous sommes très heureux bien sûr, c’est ce que mérite l’équipe, cette victoire. Je pense que nous travaillons très dur. Vous ne devez pas oublier où nous étions l’an dernier, et le pas que Ferrari a franchi est la progression la plus importante du paddock. On peut l’oublier facilement quand vous vous battez… mais l’équipe peut être fière de beaucoup de choses. Donc je suis très, très heureux. »

14 points d’avance sur Lewis Hamilton avant la trêve : Sebastian Vettel a une bonne marge d’avance, ce qui était sans doute inespéré en février dernier.

« C’est bien un rêve, pour être honnête. Je veux gagner. Je n’ai pas de rêves précis en termes de points, d’écarts… Je suis plus basique. Je pense que la mission, c’est de revenir au sommet. J’ai seulement passé deux ans et demi dans l’équipe. 2015 fut formidable, ça nous a permis de progresser. 2016 fut difficile je pense, pour beaucoup de raisons, mais dans les coulisses, beaucoup de choses ont changé, notamment pendant l’hiver, et je pense que nous sommes l’équipe qui a fait le moins de bruit. J’ai une grande confiance dans nos gars. L’équipe est très grande, avec beaucoup de personnes formidables, des jeunes qui arrivent avec une culture excellente, des gens qui prennent des risques. Nous voulons gagner. Nous en voulons plus. Nous voulons faire un doublé chaque week-end. Je sais que c’est difficile, mais pas impossible. »

Il est désormais clair que la Ferrari aime les tracés sinueux comme le Hungaroring, et la Mercedes davantage des pistes rapides comme Silverstone. Mais Sebastian Vettel relativise cette différence.

« Vous avez très peu de temps durant un week-end pour changer les choses donc je pense que c’est normal que certaines pistes soient plus en votre faveur, aussi du point de vue du pilote. Vous ne devez pas oublier que nous sommes tous différents, donc nous pouvons peut-être préférer certaines pistes à d’autres. »

« Nous avons été moins compétitifs sur certains circuits. A Silverstone, nous n’étions pas assez rapides pour gagner, c’est un fait, mais nous n’étions pas horriblement lents. Ce n’est pas comme si nous étions 10e et 11e sur la grille. Nous avons battu une Mercedes le samedi, mais c’est normal que sur certaines pistes vous souffrez un peu plus, ou parfois un peu moins. »

« De même, en Hongrie, ce n’était pas comme si Mercedes était loin derrière nous, nous ne leur avons pas pris un tour… Cela dépend aussi du déroulement de votre course. Je pense que le plus important, c’est que nous soyons toujours là aujourd’hui, nous avons toujours un bon rythme, donc il n’y a pas de quoi être effrayé pour les courses à venir. »