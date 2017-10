Sergio Marchionne a décidé de procéder à quelques changements opérationnels au sein de la Scuderia Ferrari (et particulièrement au sein du département moteur), afin de ne pas revivre la désillusion de Sepang.

Cependant, contrairement à son président, Sebastian Vettel refuse de tirer la sonnette d’alarme avant le Japon.

« J’ai entendu cela, non pas de Sergio Marchionne, mais plus venant de la presse. Je ne suis pas sûr que ses propos n’aient pas été sortis de leur contexte. Ce qui arrive sur la piste arrive sur la piste. Nous avons eu un problème à Sepang, qui nous a empêchés de courir, Kimi Räikkönen et moi ».

« Donc c’est normal d’essayer de comprendre pourquoi. C’est normal de changer quelques personnes. Je sais ce qui se passe en interne, il n’y a pas de panique, pas de grands plans dressés en réaction. Ces événements sont peut-être simplement une coïncidence. Bien sûr, nous allons nous pencher sur ces problèmes. »

« Je pense que nous les comprenons déjà bien, mais c’est toujours en cours, il faut encore essayer de comprendre toutes les données du problème. Le problème ne remonte qu’à quelques jours [dimanche]. Des pièces du moteur sont parties en Italie pour que l’on comprenne bien tout. Mais je suis assez sûr qu’ici au Japon, nous ne devrions plus avoir le même problème. »

Contrairement à Jochen Mass par exemple, Sebastian Vettel pense que son retard de 34 points au championnat lui permet encore de rêver au titre.

« Je pense qu’il y a une chance, et je veux m’assurer de la saisir. C’est assez clair, il faut faire de notre mieux. Nous sommes derrière au classement en termes de points, donc nous devons marquer beaucoup plus de points que Mercedes. Peu importe comment. »

« C’est beaucoup plus simple si nous sommes à notre maximum, et idéalement, si nous gagnons beaucoup de courses. Alors nous aurons une chance. »