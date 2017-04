Sebastian Vettel a réussi à placer, enfin, sa Ferrari en pole position. Il devance son équipier et les deux Mercedes, de quoi le réjouir pour la 47e pole de sa carrière, signée aujourd’hui à Sotchi.

"J’ai pris un bon départ dans cette séance et je me sentais bien à l’aise. J’avoue avoir perdu un peu de rythme en Q2," explique l’Allemand.

"Ensuite, en Q3, mon premier run n’a pas été très propre, j’ai donc repoussé mes espoirs pour mon run final. Et j’ai finalement réussi à améliorer dans ce dernier secteur !"

"J’ai vu mon temps, je savais que j’étais en pole mais j’ai tout de suite demandé à la radio qu’on me tienne au courant des autres. Et quand on m’a dit que c’était bon, j’ai juste sauté de joie dans mon baquet."

"Franchement, notre voiture a été phénoménale ici cette après-midi."

Est-ce la preuve que Ferrari est définitivement de retour ?

"De retour ? Regardez les trois premières courses de la saison. Bien entendu, Mercedes a été très forte, en qualifications notamment. Être devant eux, c’est énorme. Je suis certain toutefois qu’ils seront très forts demain. Valtteri avait un rythme de course impressionnant hier."

"Partir devant est un avantage mais rien n’est fait pour la victoire. Ca va être serré encore demain !"