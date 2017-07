Sebastian Vettel a pris trois points de pénalité sur sa licence après l’incident de Bakou, ce qui porte son total à 9 points de pénalité sur les 12 derniers mois.

S’il atteint les 12 points ce week-end, il risque la suspension pour un Grand Prix, en Grande-Bretagne.

L’Allemand va donc faire bien attention ce week-end, d’autant plus qu’il redescendra à 7 points de pénalité (calculés sur 12 mois glissants) sous peu.

"Ce n’est certainement pas un record dont je suis fier," confie Vettel à Spielberg. "Nous avons tous, je crois, quelques points de pénalité mais je dois être celui qui en a le plus. Et croyez-moi, je ne compte pas en récolter davantage dans les jours qui viennent."

"Bien entendu je vais apprendre de cette situation et faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Si je me retrouve à nouveau dans la même situation (que Bakou), je me freinerai cette fois de tout mauvais geste. Mais que personne ne me dise qu’il n’a jamais pensé à faire ce genre de choses quand on est énervé."

"Je ne m’engage pas dans une course pour la foutre en l’air. Donc je planifie une course très normale pour dimanche, en faisant de mon mieux pour ne pas attirer l’attention des commissaires !"