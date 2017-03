Sebastian Vettel a réagi avec inquiétude à l’idée selon laquelle le calendrier pourrait comporter jusqu’à 25 courses, expliquant que selon lui, 20 était le maximum, ce qui sera le cas cette saison.

"Je pense que 25 courses représentent un trop grand nombre" lance Vettel.

"C’est suffisant avec 20 courses, nous n’avons pas besoin de plus" explique l’Allemand. "Je pense qu’un nombre entre 16 et 20 est le bon nombre, en constatant les efforts que fait l’équipe ensemble. Pour nous, c’est plus simple car nous arrivons avec plus ou moins un bagage à main, nous faisons le travail et nous repartons, mais ce n’est pas le cas pour l’équipe et les employés, et pour eux je pense que c’est assez".

Un avis que ne partage pas Lewis Hamilton, qui explique que son équipe voudrait plus de courses malgré la charge de travail qu’elles représenteraient : "C’est dur pour les gars qui sont toujours en voyage mais ils adorent ça, c’est très addictif. Ils aiment la course automobile et ils aiment être chez eux. J’aime la course donc je n’y serais pas opposé".

Pour Hamilton, il faudrait changer la structure du week-end si le calendrier venait à être allongé. Pour lui, les week-ends représentent trop de contraintes dans leur format actuel et doivent être revus en profondeur si l’on augmente leur nombre.

"Si ce sont les mêmes quatre jours sur 25 courses par an, ce sera trop" poursuit-il. "S’ils arrivent à pimenter la chose et qu’ils arrivent à rendre une période de la saison différente des autres, et plus intéressante, cela peut fonctionner".

"Tant que c’est dans des pays qui ont une base solide de fans, ça ira, car il n’y a aucun intérêt à se rendre dans un pays comme la Turquie par exemple, où il y a un magnifique circuit mais des gradins vides. Si l’on va dans des pays où il y a une belle ambiance, on peut organiser un événement génial".

Fernando Alonso a également réagi en glissant un sous-entendu potentiel quant à son futur : "Nous aimons la course, je pense que des courses supplémentaires seront toujours bien accueillies, mais dans deux ou trois ans".

L’Espagnol a aussi réagi à la disparition de Manor, qui ramène la Formule 1 à 20 monoplaces, alors qu’elle en comportait 24 il y a trois ans. Pour Alonso, ce n’est pas un problème de n’avoir que 20 voitures sur la grille.

"Je pense que c’est assez. Ce serait mieux qu’il y en ait plus en piste et qu’il y ait plus d’équipes. Nous savons que la Formule 1 est un sport difficile d’accès et qu’il est encore plus compliqué d’y rester. Les petites équipes ont du mal à garder une bonne santé financière à long terme" conclut-il.