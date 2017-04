Alors qu’un remaniement du format des week-ends de course a été envisage suite au rachat par Liberty Media, certains commentent déjà une telle révolution. Parmi les idées proposées, celles qui sont revenues régulièrement ont été le raccourcissement des courses ainsi que la possibilité de disputer chaque week-end en deux manches, à l’image de catégories comme le GP2 ou le WTCC. Des idées auxquelles s’oppose Sebastian Vettel.

« Quand il y a eu des discussions au sujet du format des courses, je me suis dit que ce serait mauvais de se débarrasser du format actuel d’une longue course » analyse le pilote Ferrari. « Instaurer une deuxième course casserait le paroxysme que constitue la course, et la raccourcir provoquerait le même effet, même si certaines personnes se plaignent de leur longueur ou d’un certain ennui ».

« Cela doit rester un défi à accomplir. Si elles sont plus courtes, plus intenses ou autre, je pense que ça ne serait plus un Grand Prix. Je suis un peu sceptique quant au fait d’effectuer un changement juste pour le changement ».

Lewis Hamilton avait exprimé un avis contraire il y a peu, en envisageant notamment une course ‘sprint’ à Monaco, tandis que Ross Brawn a envisagé l’idée d’une course hors championnat qui pourrait servir de laboratoire à Liberty Media avant d’envisager un changement. Pour Vettel, il faut dans tous les cas éviter de trop nombreux changements qui peuvent parfois empêcher le fonctionnement d’une nouvelle solution.

« C’est difficile, je suis plutôt de la vieille école sur beaucoup de choses. Je pense qu’il n’est pas nécessaire de changer certaines choses, même si après une course, les gens veulent voir du changement. Il est important d’avoir un fonctionnement constant dans le temps. Il est évidemment nécessaire d’écouter l’avis des gens mais il est difficile d’avoir une idée précise d’un problème aussi tôt, et trop de changement est tout autant négatif » conclut l’Allemand.