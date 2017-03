Sebatian Vettel ne compte pas se laisser déconcentrer pour les rumeurs qui font déjà rage le concernant.

Il se murmure en effet que l´Allemand pourrait être un prétendant sérieux à un baquet chez Mercedes à partir de 2018. Et d´autres imaginent déjà un échange avec Lewis Hamilton afin qu´il n´y ait pas de problème relationnel.

Les Flèches d´Argent ont signé Valtteri Bottas seulement pour cette saison 2017, et le directeur de l´écurie, Toto Wolff, a reconnu lui-même que le quadruple champion du monde chez Mercedes « ça sonnerait bien ».

Vettel révèle qu´il n´est pas surpris par ces rumeurs, puisque son propre contrat avec Ferrari expire à la fin de cette saison.

« Je les comprends si je regarde la situation d´un point de vue extérieur » explique-t-il.

« Mais pour le moment, mon unique but est de continuer à avancer avec Ferrari, et je ne me laisse pas distraire. Pour réussir, le moindre pas en avant doit être fait. Il n´y a pas de raccourci pour atteindre le succès. »

De plus, Vettel peut s´imaginer passer le reste de sa carrière chez Ferrari.

« Ferrari est pour moi plus qu´une simple écurie, Ferrari est mythe. Chacun d´entre nous a le sentiment qu´il a l´honneur de travailler pour Ferrari et non le devoir. »

L´ancien pilote de F1 Marc Surer pense que l´Allemand pourrait être amené à y repenser plus tard dans la saison 2017.

« Si sa troisième année chez Ferrari ne le mène pas au succès, il sera sur le marché des transferts » affirme-t-il.