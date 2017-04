Après une saison 2016 décevante, Sebastian Vettel a fait un retour en force à bord de sa Ferrari. A en croire les résultats inscrits par le quadruple champion du monde lors des deux premiers Grands Prix de la saison, Ferrari semble être l’équipe qui donnera du fil à retordre à Mercedes cette année.

Au classement des pilotes, Vettel et Lewis Hamilton se partagent la première place. L’Allemand sait très bien que cela ne va pas durer.

"Au bout d’un moment, nous ne pourrons plus partager la tête ; à la fin, il ne peut y avoir qu’un seul champion du monde !" plaisante-t-il.

"Jusqu’à présent nous étions une fois un peu plus rapides, une autre un peu plus lents. Je ne veux pas rendre les choses plus compliquées qu’elles ne le sont en tirant des plans sur la comète. Nous verrons bien ce qui arrive."

Et ce qui doit arriver c’est une saison exemplaire en matière de développements de la part de Ferrari.

"Ces deux dernières années, nous n’avons pas été bons dans ce domaine. La voiture commençait plutôt bien la saison et après sa performance s’effondrait. Il y a eu un gros travail sur l’équipe et maintenant nous sommes de retour au niveau attendu. Ferrari m’a vraiment fourni une meilleure voiture."

"Je sais que Ferrari continue à progresser. J’espère que cela se ressentira sur la voiture. Nous avons maintenant de bonnes bases. Maintenant, nous ne sommes qu’en avril. Je ne vais donc pas m’emballer. Le plus important c’est de prendre du plaisir dans ce que l’on fait. Et c’est le cas."

Le quadruple champion du monde a également retrouvé le sourire derrière le volant.

"Avec le nouveau règlement, on peut de nouveau pousser à fond tout au long de la course, cela nous plaît, tout simplement. La limite est reculée beaucoup plus loin que lors des dernières années, les pneus tiennent mieux le coup, les voitures sont plus rapides. Rouler vite nous procure plus de plaisir que d’économiser de l’essence et des pneus comme si nous avions un régulateur de vitesse."