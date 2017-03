Sebastian Vettel est resté très silencieux concernant les chances réelles de Ferrari briller en ce début de saison.

Lewis Hamilton a répété que Ferrari était l’équipe favorite après les essais hivernaux de Barcelone mais le quadruple champion du monde ne veut par confirmer le niveau de performance réel de la Scuderia avant le premier Grand Prix, ce dimanche.

"Il faut bien dire que jusqu’à présent, nous ne savons rien. Je pense que tout le monde est impatient de voir où nous sommes tous samedi et dimanche, pour avoir une première impression de la hiérarchie de cette année," confie Vettel à Melbourne.

"Pour nous, je peux dire que pas mal de nouvelles choses n’ont pas fonctionne comme nous l’attendions. C’est pourquoi nous sommes vraiment concentrés sur notre travail, que nous avons beaucoup travaillé à l’usine et que nous avons testé ce que nous avons pu avant le début de cette saison."

Concernant les temps de Ferrari à Barcelone, Vettel réplique : "les temps en essais ne sont pas cruciaux je pense. Ce qui compte c’est ce que nous allons montrer maintenant. Je pense que tout le monde est un peu dans le flou concernant le travail des autres équipes."

"Nous sommes assez heureux de ce que nous avons fait, nous avons surtout réussi à beaucoup rouler sans gros problème de fiabilité. J’espère que nous pourrons continuer sur cet élan pour la première course."

Hors de question de parler de titre mondial en tout cas.

"Ce n’est que le mois de mars. La question du titre se posera en octobre ou en novembre. Tout le monde a produit des voitures beaucoup plus rapides, grâce au nouveau règlement. Tout le monde se sent donc plus fort que l’an dernier. Mais la question est de savoir qui sera le plus fort. Pour l’instant nous n’avons pas la réponse."